Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza "Zilele Portilor Deschise", in perioada 9 - 11 octombrie 2019, dar si un Forum al agricultorilor la Romexpo, in data de 9 octombrie, ambele evenimente fiind dedicate Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti, care se sarbatoreste in fiecare an in data de 10 octombrie, a anuntat, marti, MADR. Astfel, in data de 9 octombrie 2019, intr-o zi normala de lucru pentru angajatii ministerului, portile institutiei din Bulevardul Carol I se vor deschide, incepand cu ora 9:00, pentru toti cei interesati sa afle amanunte despre istoricul…