Stiri pe aceeasi tema

- "Castiga Romania!" incepe de astazi la TVR 2. Asa cum ne-am obisnuit, de luni pana joi, de la ora 20.00, gazda Virgil Iantu ii intampina pe concurenti cu intrebari de cultura generala pe teme despre tara noastra. Competitia se anunta mai antrenanta, mai ales ca s-au pregatit cateva surprize. "Sezonul…

- A fost fiul marelui om de stat Mihail Kogalniceanu. S a nascut la Iasi in 1862, la 29 noiembrie. A facut studii gimnaziale la Berlin si ulterior a studiat agronomia la Scoala de agricultura din Grignon. La intoarcerea in tara, a fost numit administrator de plasa la Constanta, inspector domenial, iar…

- Pana in anul 2020 vor fi amenajate irigații doua milioane de hectare, in prezent fiind 40 de șantiere de amenajare a sistemelor de irigații, a anunțat joi, in județul Iași, ministrul Agriculturii Petre Daea, care a adaugat ca alte 30 de șantiere vor fi deschise.Citește și: Inregistrare BOMBA…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi va invita sambata, 16 februarie 2019, ora 11.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogalniceanu” Iasi (Str. Mihail Kogalniceanu nr. 11), la evenimentul de prezentare a doua carți pentru copii, semnate de Vera Craciun, și o expunere a catorva notiuni de scriere creativa…

- Reprezentantii magazinului invita iesenii la o cafea si un croissant, cu ocazia deschiderii dar pun la bataie si un voucher in valoare de 1.500 de lei, in cadrul unui concurs la care va puteti inscrie pe site. Primii 150 de clienti care cumpara de minim 50 de lei pe bonul fiscal primesc cadou cate o…

- Muzeul din Iasi are astazi portile deschise pentru toti vizitatorii pe care ii asteapta cu expozitii inedite. Cladirea muzeului a fost resedinta domnitorului Alexandru Ioan Cuza iar incaperile ei pastreaza inca atmosfera acelor vremuri. Sorin Iftimi, de la Muzeul Unirii din Iasi: In Piata Unirii care…

- Expozitia ilustreaza diverse aspecte istorice, pornind de la marturiile pastrate in arhiva MNLR Iasi: fotografii, carti si documente. Printre exponate se evidentiaza trusa de birou ce a apartinut lui Mihail Kogalniceanu, omul politic, istoricul si publicistul roman, devenit prim-ministru al Romaniei…