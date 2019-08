“Zilele Oraşului Plopeni” – prilej de bătaie cu bâte şi lopeţi! F.T. Sambata, 17 august, in jurul orei 15.30, efectivele din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova care executau misiunea de asigurare a ordinii publice la activitatea cultural – artistica „Zilele Orașului Plopeni” ( desfașuarte pe stadionul “Gheorghe Șilaev” din locallitate) s-au sesizat din oficiu cand doua grupuri de indivizi s-au incaierat, lovindu-se reciproc cu bate si lopeti ! Potrivit unui comunicat de presa al IJJ Prahova, “efectivele de jandarmi au intervenit pentru aplanarea conflictului, folosind mijloacele de intervenție din dotare”. Dupa potolirea scandalului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

