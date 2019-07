Zilele Orasului Navodari: Inca o zi de sarbatoare, cu o multime de surprize (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria si Consiliul Local Navodari au placerea sa va invite, in perioada 26 28 iulie 2019, la Zilele Orasului Navodari, eveniment organizat in incinta stadionului Flacara.Sarbatoarea orasului va debuta vineri, 26 iulie, de la ora 17, cu inaugurarea noului Skate Park din Navodari, dedicat tinerilor…

- Cea de a treia zi a celui mai mare festival de la malul Marii Negre, NEVERSEA s a incheiat cu un rasarit unic acompaniat de regele torturilor, Steve Aoki Artistul s a simtit atat de bine aseara pe scena de la NEVERSEA, incat la un moment dat a coborat printre zecile de mii de fani aflati in fata scenei.In…

- Peste 55.000 de festivalieri au trecut pragul festivalului NEVERSEA, in prima zi. Cei mai multi dintre ei au asteptat insa sa vina seara cand pe scenele festivalului au urcat artistii lor preferati. Unii dintre artistii care au concertat aseara pe scena principala au fost prezenti pentru prima data…

- Cel mai cunoscut spectacol de balet, "Lacul lebedelorldquo;, de Ceaikovski, a fost prezentat, in premiera in orasul Ovidiu, pe o scena amplasata in aer liber, pe lacul Siutghiol. Spectacolul s a desfasurat sambata, 22 iunie, pe o scena cu suprafata de 300 metri patrati. Pe faleza lacului Siutghiol au…

- La initiativa primarului orasului Ovidiu, George Scupra, autoritatea publica locala a semnat un contract de colaborare cu Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski". In baza acestei colaborari, anul acesta vor fi demarate in comun o serie de evenimente culturale, pe scena debarcaderului de pe…

- „Haideti sa scoatem straiele din lada si sa aratam lumii intregi ca noi pastram traditia in Romania de la Argeș!”, a fost mesajul organizatorilor, Consiliul Local, Primaria și Centrul Cultural Mioveni, in parteneriat cu Școala Populara de Arte si Meserii Pitești, care i-au chemat astazi pe argeșeni…

- In proiectul de buget al Primariei Timișoara sunt prevazute sume importante de bani pentru studii de fezabilitate, dar și pentru proiectarea și execuția a numeroase fantani ornamentale. Majoritatea vor fi realizate in unele dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș, cu scopul „purificarii aerului”,…

- O portiune de circa de 30 de metri din strada Dunarii, tronsonul cuprins intre strada Prelungirea Canalului si strada Stefan Cel Mare, din comuna Cumpana, situata pe malul Canalului Dunare Marea Neagra, s a surpat acum doua saptamani. Oamenii care locuiesc pe strada Dunarii sunt disperati cand se gandesc…