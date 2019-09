Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 40 de ani, „Eu sunt Corina”, un spectacol de televiziune produs de regretatul Tudor Vornicu, alaturi de echipa sa, devenea show-ul care aducea culoare in casele romanilor. Vedeta spectacolului, filmat in Studiul 1 al Televiziunii Romane, era Corina Chiriac, iar invitat special, Gheorghe Zamfir,…

- In luna iulie, angajații companiei locale de salubritate Tega S.A. au inceput curațarea albiilor paraurilor din Sfantu Gheorghe. In prezent, angajații Tega lucreaza dimineata de-a lungul paraului Debren, taind vegetația și colectand gunoaiele. Actiunea de curațenie a inceput pe strada Lunca Oltului…

- Biroul Național al USR a decis, astazi, ca viitorul congres al partidului sa fie organizat, in luna septembrie, la Timișoara. Orașul pe Bega a intrat in competiție cu Constanța și Brașov. Filiala Timiș a USR a obținut la alegerile europarlamentare cel mai bun scor dintre județe, reușind ca in Timișoara…

- Drumul national 11C Targu Secuiesc-Baile Balvanyos va fi inchis, incepand de marti si pana la sfarsitul lunii august, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii a carosabilului, care a fost afectat in urma unei alunecari de teren, a informar Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. „Este…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 23:20, pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Dej. Din primele informații, mai multe autovehicule sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit de urgența pompierii din cadrul Detașamentului…

- Programul National de Boli Cardiovasculare (gestionat de CNAS) nu are o reducere de fonduri in anul 2019, fata de 2018, a precizat joi CNAS intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, in anul 2019 acest program beneficiaza de un buget de 172 milioane lei, cu circa 8% mai mare fata de cel de…

- Au inceput lucrarile de reabilitare pe strada Kos Karoly, sensul de intrare in oras. Lucrarile vor fi efectuate in mai multe etape, pentru a nu bloca in totalitate circulatia in zona Dupa obtinerea tuturor avizelor necesare, constructorul SC Morani Impex SRL a inceput lucrarile de reabilitare a…

- In perioada 27.06, ora 8.00 – 28.06.2019, ora 18.00 accesul auto va fi blocat pe strada Bisericii Romane catre strada Sitei, pentru realizarea legaturilor intre conducta nou instalata pe strada Avram Iancu și rețeaua existenta. Realizarea caminului de vane și a lucrarilor de cuplare impune restricționarea…