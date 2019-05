Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 24 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 24 mai 2019 - Berbec: Este cu adevarat necesar sa fii generos cu cei din jur și ceva mai ingaduitor cu propriile defecte, ca sa nu te incurci singur in situațiile pe care le vei crea. Horoscop 24 mai 2019 - Taur: Ar fi de dorit…

- Horoscop iunie 2019. Afla din articolul a1.ro, horoscopul lunii iunie și ce rezerva zodiacul pentru nativii din zodia Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator și Pești

- Astrologul Maria Sarbu explica influenta pe care o are Luna noua in Taur, din 5 mai, asupra fiecarei zodii. Luna noua improspateaza dorintele fiecaruia si ne da valuri de energie si putere pentru a ne realiza idealurile si pentru a ne creste calitatea vietii.

- Zodiile spun totul despre personalitatea fiecaruia dintre noi, scrie virale.ro. Te-ai intrebat vreodata ce nu-i place partenerului sau ce il face sa se simta iubit? Ba mai mult, zodiile indica și ce ne supara sau indispune, chiar și cum te comporți in rolul de soție. Exprimarea sentimentelor se face…

- Calendar aprilie 2019. Care sunt zilele cu energie negativa pentru zodii. Ne indreptam cu pași repezi catre luna aprilie și vrem sa știm in ce zile ne putem simți apatici, neințeleși, ghinioniști, cu energia la nivel minim.

- Astrele promit schimbari importante în cariera si pe plan financiar, în 2019. Succesul profesional de anul viitor poate fi tradus printr-un vis de lunga durata devenit realitate pentru cele mai norocoase 3 zodii ale horoscopului.

- Horoscopul Zilei, marți, 12 martie. A venit momentul sa aflam ce surprize ne-au pregatit astrele. pentru zodia Pești, astazi este momentul sa ia o pauza de la rutina zilnica, in timp ce Berbecii trebuie sa ia decizii dificile, pentru binele lor.

- Luna Noua in Pesti 2019. Miercuri, 6 martie 2019, este o zi importanta in astrologie. Luna Noua este in Pesti in aceeasi zi in care rebelul Uranus se instaleaza in Taur pana in 2026, parasind zodia Berbec dupa 8 ani, unde nu va mai reveni decat peste 80 ani.