- Primarul comunei Balanești, judetul Gorj, a stabilit ca banii destinati initial sarbatoririi zilelor comunei programate sa aiba loc in perioada 10-11 august sa fie directionati catre construirea unui centru medical. „Nefiind bani suficienți la bugetul local, impreuna cu Consiliul Local, am…

- Fiecare locuitor din Arad va plati o taxa de 0,5 euro pe an pentru funcționarea Alianței Vestului. Masura a fost propusa de Primarie pentru adoptare in Consiliul Local. O taxa similara a fost adoptata saptamana trecuta in Cluj-Napoca. Alianta Vestului a fost infiintata in decembrie 2018, de primarii…

- Drumul pana la casa in care locuiește actualul deputat democrat Ghenadie Buza a fost construit recent din banii destinați intreținerii mai multor drumuri ale raionului Hancești. Toamna trecuta, cand Ghenadie Buza inca era președinte al acestui raion, Consiliul raional a anulat o finanțare de aproape…

- Cea mai mare unitate medicala din Valea Jiului, Spitalul de Urgența din Petroșani, va beneficia de aparatura medicala. Peste 4 milioane de lei au fost alocați pentru achiziționarea echipamentelor medicale necesare. Consiliul Local al municipiului Petroșani a rectificat bugetul local cu suma de 14.410.000…

- "Solicit demisia lui Ludovic Orban din functia de presedinte al Partidului National Liberal! Ca cetatean al Romaniei care crede in oprirea declinului si in restartarea in bine a tarii lui, ca presedinte al PNL Targu Jiu si ca primar ales de romani patrioti, intr-unul dintre cele mai rosii judete…

- O mana de voluntari din Campulung Moldovenesc vor sa transforme cladirea unui fost dispensar pentru copii, nefolosit dupa ani "90, care nu mai are acum nici curent electric, nici utilitați, intr-un Centru comunitar care sa ofere servicii sociale integrate pentru copii și alte persoane ...

- Adoptarea bugetului local al municipiului Iasi a marcat o „reconfirmare a fratiei PSD-ALDE-Chirica in Consiliul Local", a remarcat ieri deputatul liberal Marius Bodea. El a descris bugetul votat de consilierii celor doua partide si ai PMP drept unul „catastrofal, de propaganda personala pentru primar…