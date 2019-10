Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura amanata pentru 10 octombrie! Reuniti in plen comun, senatorii si deputatii ar fi trebuit sa dea, miercuri, un vot obisnuit pentru programul de miercuri. PSD ar fi vrut ca motiunea de cenzura la adresa guvernului sa fie citita chiar in aceeasi dupa-amiaza iar alesii sa fie chemati…

- Opozitia a reusit sa dea peste cap calendarul motiunii de cenzura impus de PSD, dupa ce a demonstrat ca are majoritate. Votul final pemtri demiterea Guvernului va fi dat joia viitoare, cand Dancila va fi fata-n fata cu Opozitia in Parlament: care pe care.

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca Opozitia „fuge” de propria motiune de cenzura si ca a demonstrat astazi „ca nu au numarul suficient de voturi” astfel incat aceasta sa treaca. Premierul l-a atacat apoi pe presedintele Klaus Iohannis si i-a cerut sa-i numeasca in functie…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, susține o declaratie de presa la sediul central al PSD. Premierul a subliniat ca Opoziția are niște incercari jenante in ceea ce privește organizarea...

- "Zilele Guvernului Dancila sunt numarate. Motiunea de cenzura intra in linie dreapta. In cursul acestei saptamani vom finaliza toate discutiile cu toate formatiunile politice si grupurile parlamentare care sunt implicate in efortul de a pune punct acestei guvernari catastrofale pentru Romania. Mi-am…

- 'Sa presupunem ca presedintele nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Opozitia va depune motiune. Este un instrument al opozitiei pe care are dreptul sa il foloseasca. Nu pot sa acuz opozitia ca depune motiune. Este dreptul opozitiei. Nu va trece motiunea, vom veni cu remanierea in Parlament.…

- Mai multi localnici au vrut sa afle de la premier informatii despre infrastructura, unul dintre acestia atentionand-o pe Viorica Dancila ca pe drumul Brasov - Sibiu mor multi oameni din cauza accidentelor. 'Cum ati venit de la Bucuresti?', a intrebat un localnic. 'Dar de ce va intereseaza acest lucru?',…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va avea miercuri o intalnire oficiala cu cancelarul german Angela Merkel, pentru a discuta despre schimbarea prevederilor acordului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Boris Johnson urmeaza sa iși reitereze…