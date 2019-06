Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XIX-a editie a celui mai pitoresc festival al traditiilor, Festivalul Etniilor, organizat de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis si de Muzeul Satului Banatean, se va desfasura duminica, 2 iunie, de la ora 14.00, in incinta muzeului in aer liber. Vor fi reprezentate numeroasele etnii…

- Lordul muzicii folk romanești, Mircea Vintila, a revenit in Timișoara cu un concert care a avut loc joi seara la Capcana, evenimentul care a avut ca motto „50 de ani de cariera a artistului“ fiind unul care a provocat multa bucurie in randurile spectatorilor. Timp de mai multi ani, Mircea Vintila a…

- In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 17.00, la Muzeul Satului Banatean va avea loc un spectacol folcoric organizat in parteneriat cu Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis, la care participa cei mai de seama reprezentanti ai folclorului banatean, cu cantece, jocuri si grai din Banatul de altadata.…

- Institutul Francez din Timisoara si Filarmonica Banatul invita publicul la doua concerte cu artiști de exceptie si programe pe masura, care vor avea loc in 24 mai si 28 mai, de la ora 19.00, la sala Capitol, si sunt incluse in programul Sezonului Romania-Franta. Primul concert este unul vocal-simfonic,…

- Centrul de Transfuzie Sanguina din Timișoara iși pastreaza ușile deschise in ziua de marți, 30 mai, și va indeamna, astfel, sa va umpleți ziua, mai ales daca o aveți libera, cu fapte bune. Donand sange! Programul de donare este intre orele 8.00 – 12.00. Miercuri, in data de 1 mai, Centrul de Transfuzie…

- „Nu este suficient sa credem, trebuie sa-L și primim pe Cristos in viața noastra”, transmite episcopul romano-catolic de Timiș. Redam in continuare mesajul Excelentei Sale Iosif Csaba Pal de Paști: Dragi confrati in preotie, Iubiti frati si surori in Cristos, Celebrarea…

- Timișoara a redevenit capitala florilor. Centrul orașului s-a umplut de flori in acest final de saptamana și cu sute, poate chiar mii de persoane venite sa le admire in cele trei piețe centrale: Operei, Libertații și Unirii. S-a dat startul Festivalului Timfloralis! Selfie-urile sunt la mare preț in…

- Intr-o lume in care tehnologia pare ca ne-a indepartat unii de alții, elevii unui colegiu din Timișoara impresioneaza prin implicare. Ei au renunțat la o zi libera și au gatit pentru oamenii fara adapost de la Azilul de Noapte.