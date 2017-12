Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de Craciun si Revelion, adeseori marcate de consumul exagerat de alcool in randul britanicilor, pot sa devina o adevarata problema pentru sistemul medical din aceasta tara (National Health Service - NHS), informeaza DPA. In contextul unei cresteri considerabile a numarului…

- Nutritionistii ne sfatuiesc sa incercam, dupa mesele incarcate din zilele de Craciun, sa adoptam o alimentatie asemanatoare celei de post zilele acestea, consumand mai multe legume, supe sau lactate usoare, pentru ca sistemul digestiv sa poata lua o pauza inainte de Revelion.

- "In principiu, ar trebui sa incercam sa nu continuam festinul din zilele de Craciun, sa o luam mai usor, asta inseamna cu mai putine grasimi, zahar sau alcool. Chiar daca ne-au ramas de la masa de Craciun bunatati, ori sa mancam mai putin, ori sa nu le mai mancam deloc. Sa mergem catre o alimentatie…

- Oficialii Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“ din Iasi au transmis miercuri un mesaj despre colegul si prietenul Bogdan Maleon, gasit mort alaturi de sotie in prima zi de Craciun.

- Sarbatorile de iarna sunt cele mai frumoase momente ale anului, incarcate de semnificații pierdute in adancul istoriei. De aceea, profesorii și elevii de la Colegiul Tehnic Ion Mincu Focșani au ales sa se bucure impreuna de frumusețea obiceiurilor și datinilor specifice culturii noastre tradiționale,…

- Aleșii și-au adus aminte de copilarie și, mai ales, de seara de Craciun cand il așteptau cu nerabdare pe Moșul. Astfel, Catalin Radulescu și-a dezvaluit pasiunea pentru mitraliere.”Tata ne facea toate placerile. Adica daca spuneam 'trenulet', nu mai spun 'mitraliera', ca sa zic asa. Am primit…

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…

- Marcelino Garcia Toral (52 de ani), antrenorul celor de la Valencia, a avut parte de un ghinion teribil chiar cu o zi inainte de Craciun. In drumul sau catre dintre Valencia și Asturias, unde se indrepta pentru a-și petrece Sarbatorile, mașina tehnicianului a intrat in coliziune cu un porc mistreț care…

- Sarbatorile de iarna ii vor face pe romani sa dea, in acest an, sume cuprinse intre 1.000 lei și 3.000 de lei. Banii vor fi alocați, preponderent, pe produse alimentare și nealimentare. Pentru cadouri romanii sunt dispuși sa dea in acest an, in medie, circa 100 de euro, dar sunt și persoane care și-au…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat in mediul urban din Romania de Mednet Marketing Research, bugetul total al unei persoane pentru sarbatorile de iarna din acest an este estimat la 1.717 lei. Astfel, mai mult de jumatate dintre locuitorii de la orașe vor cheltui sume cuprinse…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise de Craciun si Revelion, insa vor ramane deschise bancile din unele centre comerciale. Posta Romana a anuntat ca in zilele de luni si marti, 25 si 26 decembrie, toate oficiile postale vor fi inchise. “In ziua de 30 decembrie 2017, toate subunitatile…

- Ilinca Vandici taie porcul de Craciun! Deși nimeni n-ar fi zis ca serafica prezentatoare poate lua parte la așa ceva, Ilinca a recunoscut ca e o tradiție familia ei sacrificarea porcului in Ajun și prepararea tuturor bunataților. Iata ce ne-a mai povestit prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil!”,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat ca zilele dintre Craciun și Revelion nu sunt libere. „27,28,29 decembrie NU vor fi zile libere! Ministerul Muncii si Justitiei Sociale nu a elaborat vreo hotarare de guvern in acest sens si nici nu intentioneaza sa o faca. Aceste zile sunt…

- Zilele speciale sunt sarbatorite cu programe speciale, astfel ca timp de cinci zile, de Craciun, Antena 1 a pregatit o multime de surprize pentru intreaga familie. Stefan Banica, Dan Negru, Mirela Vaida, Fuego, nea Marin vor fi alaturi de telespectatorii Antena 1 intr-o serie de editii speciale de Craciun.

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca a anunțat ca, în perioada Sarbatorilor de iarna, mijloacele de transport în comun vor circula conform unui program special.Astfel, în ziua de 24.12.2017 – Ajun de Craciun, transportul public in municipiul Cluj-Napoca…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori și orașe mici sub 30.000 locuitori), bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest…

- Toata lumea numara zilele pana la sarbatori! Multi sperau ca intre Craciun si Revelion sa se faca „punte” si zilele 27,28, 29 decembrie sa fie si ele libere. Cu toate acestea, Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nu a fost elaborata vreo hotarare de guvern in acest sens. Bugetarii sperau…

- Guvernul nu acorda mai multe zile libere de Sarbatori. Deși aparusera zvonuri ca Executivul va incerca sa faca o ”punte” intre Craciun și Revelion prin acordarea unor zile libere intermediare, acest lucru nu este adevarat. Reprezentanții Guvernului au negat pentru Libertatea existența acestor planuri,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, pe Facebook, ca 27, 28 si 29 decembrie nu vor fi zile libere, precizând ca ministerul nu a elaborat vreo hotarâre în acest sens si ca zilele acestea sunt importante pentru ordonatorii de

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca angajații de la stat nu vor beneficia de o vacanța prelungita și vor fi la serviciu in perioada dintre Craciun și Revelion. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, intr-o postare pe Facebook, a anunțat ca nu se pune problema ca angajații de la stat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca zilele dintre Craciun și Revelion, respectiv 27, 28, 29 decembrie, nu sunt libere. ”Ministerul Muncii si Justitiei Sociale nu a elaborat vreo hotarare de guvern in acest sens si nici nu intentioneaza sa o faca. Aceste zile sunt foarte importante pentru…

- Angajatii din sectorul public vor avea libere zilele de 27, 28 si 29 decembrie 2017, potrivit unui proiect pregatit de Guvernul Tudose. Pentru zilele stabilite ca libere, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in zilele de 6, 13 si 20 ianuarie 2018 sau vor prelungi…

- Toata lumea numara zilele pana la sarbatori! Multi sperau ca intre Craciun si Revelion sa se faca „punte” si zilele 27,28, 29 decembrie sa fie si ele libere. Cu toate acestea, Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nu a fost elaborata vreo hotarare de guvern in acest sens.

- Recent, in presa au aparut zvonuri potrivit carora Guvernul ar fi pregatit un proiect, cu mai multe zile libere, "cadou" pentru bugetari cu ocazia sarbatorilor de iarna.Citeste si: Procurorul Portocala, marturii HALUCINANTE la CSM. De cine SE TEME Negulescu Potrivit documentului citat…

- Bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest an este estimat la 1.717 lei. Cel puțin, așa reiese din studiul „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori…

- Putem manca din orice dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne indopam pana cand nu mai putem respira. Potrivit medicilor, dieta echilibrata, hidratarea corespunzatoare, mișcarea și odihna, atunci cand trebuie, sunt factorii cheie in aceasta perioda, informeaza Jurnalul Național. Un kilogram…

- Liberele legale de Craciun (25 și 26 decembrie) pica anul acesta luni și marți. La fel și liberele cu ocazia Revelionului (de pe 1 și 2 ianuarie, 2018). Romanii se vor bucura astfel de opt zile libere legale, in perioada sarbatorilor de iarna. De pe 27 decembrie, romanii se vor intoarce la…

- Vreme de toamna de Craciun și Anul Nou Meteorologii au emis prognoza meteo cuprinsa in intervalul 18-31 decembrie 2017. Potrivit prognozei, de Craciun nu vom avea zapada in cea mai mare parte a țarii, insa sunt șanse de Revelion. La munte însa cei care vor petrece sarbatorile de iarna se…

- Sarbatorile nu inseamna numai pom de Craciun, colinde si preparate traditionale! Inseamna si petreceri, acolo unde trebuie sa avem o tinuta adecvata. Iar daca tot v-ati hotarat sa va alegeti tinuta de Craciun, puteti sa va faceti o idee si despre cum va trebui sa arate cea de Revelion.

- Salariații din sectorul public ar putea avea liber nu doar in zilele de 25 și 26 decembrie, ci toata saptamana viitoare. In 27, 28, 29 decembrie 2017, bugetarii ar putea fi liberi arata un proiect de Hotarare de Guvern. Ministerul Muncii a precizat ca deocamdata nu a fost transmis un document…

- Mulți moldoveni revin acasa de sarbatori pentru a fi alaturi de familiile lor. Deseori, aceștia aleg sa sarbatoreasca in sanul familiei sau iși fac rezervare la un local in care sa adune familia extinsa. Este greu sa faci o alegere in condițiile in care pensiunile turistice din țara vin cu o gama foarte…

- Un studiu derulat de Universitatea din Melbourne pentru a analiza efectele orelor de munca asupra abilitaților cognitive a ajuns la concluzii surprinzatoare privind durata optima de munca in fiecare saptamana pentru persoanele peste 40 de ani. Potrivit acestui studiu, 25 de ore pe saptamana,…

- Liviu Teodorescu a avut un an plin, cu multe concerte, interviuri și evenimente, dar a facut fața cu brio și are mai mulți fani ca oricand. Nu este de mirare ca a primit și inca mai primește oferte pentru zilele de Sarbatoare. Foarte mulți l-ar vrea pe scena in seara de Ajun sau in zilele de Craciun,…

- Carmen Șerban a vorbit despre sarbatorile de iarna. Artista și-a schimbat look-ul, iar acum arata altfel. Cantareața și-a amintit și de o intamplare amuzanta petrecuta in copilarie. „Mama mi-a interzis sa mai mananc toate bomboanele din pom si am crezut ca o fentez daca stau cu spatele si trag de o…

- PROGRAMUL RATB pentru Craciun si Revelion: In zilele de Ajun și de Craciun (24, 25, 26), parcul programat va fi corespunzator unei zile de duminica. In zilele de 27, 28, 29 decembrie 2017, RATB va menține in exploatare parcul programat corespunzator unei zile de lucru. Citeste…

- Cei care vor sa iși uneasca destinele, trebuie sa țina cont și de perioadele in care preoții nu oficiaza ceremonii religioase pentru casatorii sau in care nu se fac nunți . Daca vrei sa te casatorești in 2019, urmarește calendarul cu datele in care nu se organizeaza nunți. In principiu, nu se fac nunți…

- Potrivit Codului muncii, adica actul normativ care stabilește lista zilelor nelucratoare de sarbatoare legala, angajații cu program obișnuit (luni-vineri) beneficiaza de zile libere legale atat pe 30 noiembrie, cand se sarbatorește Sfantul Andrei, cat și pe 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei.…

- Matineele organizate in gradinite in ajun de Revelion au starnit nemultumiri in randul parintilor. Ei spun ca reprezentantii institutiilor prescolare le cer achitarea serviciilor prestate de animatori, operatori video sau chiria costumelor.

- Invitați la eveniment: Virgil Bercea – PS Episcopul greco-catolic de Oradea, prof. univ. dr. Aurel Chiriac, prof. Craciun Parasca – etnolog și Mircea Bradu – scriitor. Ion Bradu (1911 – 1990) s-a nascut in Nojorid, langa Oradea, sat in care a urmat cursurile primare sub indrumarea…

- Intrucat au ramas mai putin de doua luni pana la Sarbatorile de Craciun si Revelion, planurile de vacanta pentru aceasta perioada sunt in toi. Vestea proasta este ca multe din ofertele puse la dispozitie de agentiile de turism sau unitatile de cazare sunt deja epuizate. De exemplu, daca ne dorim o vacanta…

- Retrasa de multa vreme de pe micul ecran, Crina Abrudan a intrat de anul trecut in randul antreprenorilor, fosta vedeta TV deținand un loc de joaca intr-un cartier rezidențial. Recunoaște ca ii lipsește televiziunea, dar nu are timp sa se plictiseasca. Crina Abrudan iși petrece tot timpul la locul de…

- Sarbatorile de iarna se apropie, este perioada in care fiecare doamna sau domnișoara este in cautarea regimurilor de slabit, ușor și rapid, astfel ca de Revelion sau Craciun sa arate senzațional

- Nu se fac nunti in 2018 In toate zilele de post si posturile de peste an; In ajunul si zilele Praznicelor Imparatesti: 1 – 2 februarie; 16 -17 si 26 – 28 mai; 15 august; 13 – 14 septembrie. De luni dupa lasatului secului de carne pentru Postul Sfintelor…