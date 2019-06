Stiri pe aceeasi tema

- In semn de omagiu și recunoștinta pentru eroii cazuti la datorie, in 75 de garnizoane ale tarii și in București, Fortele Terestre Romane au organizat joi, 6 iunie 2019, ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor. La nivelul garnizoanei București, un astfel de eveniment a avut loc, incepand…

- O delegație de funcționari din cadrul Primariei Targu Jiu se va deplasa in Olanda in perioada urmatoare, la arena Johan Cruyff din Amsterdam, dupa ce pe adresa instituției a sosit o invitație de la Clubul Ajax Amsterdam. Astfel, reprezentanți ai Primariei Targu Jiu vor vizita Stadionul din Amsterdam…

- In urma campaniei de informare si vaccinare derulata de Ministerul Sanatatii, rata de vaccinare in Tandarei a crescut la peste 62. In perioada 7- 10 mai 2019, Ministerul Sanatatii in parteneriat cu UNICEF si OMS, au organizat la Tandarei, judetul Ialomita, o campanie de informare si vaccinare. In aceasta…

- Consiliului Federal din Elvetia a decis sa acorde acces liber cetatenilor romani de la 1 iunie, a anunșat ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. "Salut decizia Consiliului Federal din Elveţia de a acorda libera circulaţie cetăţenilor români de la 1 iunie…

- • „Am Fost La Munte și Mi-a Placut” a lansat recent cel de al treilea material discographic Trupa fondata de buzoianul Vlad Enescu, „Am Fost La Munte și Mi-a Placut” a lansat cel de al treilea material discografic. „La Deal” este un EP care conține șase piese, iar una dintre ele are deja și un videoclip.…

- Oferta valabila in perioada 01-04 aprilie 2019 in limita locurilor disponibile! In perioada 01 – 04 aprilie 2019 vom derula renumita campanie de 96 ore de vanzari, timp in care dumneavoastra puteti sa va achizitionati croaziera dorita la tarife incepand de la 109 E/persoana in cabina dubla! Prin aceasta…

- Ani la rand, primarul Catalin Chereches s-a luptat exemplar cu cei care se opun dezvoltarii municipiului Baia Mare. O stradanie titanica, demna de un invingator al unui oras de invingatori. Dupa aproape opt ani de administratie fara precedent in istoria orasului, lucrurile sunt pe cale sa devina tot…

- Printre cele care semneaza mesajele selectate de catre Google sa faca parte din doodle-ul de 8 Martie, se afla Frida Kahlo (artista din Mexic) care scrie: "Picioare? La ce mi-ar trebui, daca eu am aripi sa zbor?".Un alt mesaj este semnat de catre doctor Mae Jemison - astronaut, fizician,…