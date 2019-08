Stiri pe aceeasi tema

- Muzica, dans, teatru, filme pentru toata lumea, concursuri și multe alte activitați sunt cuprinse in prima ediție a Zilelor Culturale Maghiare. Evenimentul are loc la Gherla in weekend, intre 16-18 august 2019. Kasza Tamas, coordonatorul activitaților, spune ca programele prilejuite de sarbatoarea Sfantul…

- Cele doua trupe vor pune in scena legenda lui Volundr, fierarul, sub forma unui show de teatru pirotehnic insoțit de muzica live. Povestea se va spune sambata, 10 august, de la ora 22, in Parcul Castelului. Peregrinii și Deep 6 Project va vor prezenta Volundr-Legenda Faurarului, la Festivalul Medieval…

- In perioada 25-28 iulie, in Piața Sfatului din Brașov se desfașoara Festivalul de Carte și muzica Libris, ediția a VIII-a. Programul din prima zi este urmatorul: 12:00 – 12:30 DESCHIDEREA OFICIALA a celei de-a VIII-a ediții a Festivalului de Carte si Muzica LIBRIS BRAȘOV; Prezinta: scriitorul Adrian…

- Editia a XVII-a a Festivalului ICon Arts Transilvania se pregateste sa inceapa oferind publicului un regal de trei saptamani de muzica clasica si jazz, arte contemporane, premiere artistice si happening-uri itinerante in compania artelor, mestesugurilor si traditiilor locale. ICon Arts, unul dintre…

- Imediat dupa ocuparea Basarabiei, la 28 iunie 1940, comunistii au perseverat în a instaura „viata noua” în sensul pe care îl întelegeau ei: arestari, deportari, executii, toate fiind menite sa-i asigurare viitoarei guvernari linistea pentru multi ani înainte...…

- Premierul Viorica Dancila a deschis, sambata, la Sulina, programul guvernamental de tabere "ARC", care gazduieste in acest an un numar record de participanti, peste 3.000 de copii din comunitatile de romani din afara granitelor. "Dorim sa descoperiti Romania, sa fiti atasati de valorile romanesti. Veti…

- Programul ZILELOR MUNICIPIULUI FOCȘANI – ediția 2019 La 157 de ani de la unificarea Focșaniului, Sarbatoarea Zilelor Orașului este dedicata și in acest an focșanenilor, dovada in acest sens stand activitațile din program. Spre deosebire de anii precedenți insa, Bulevardul Unirii nu va mai fi inchis,…

- Duminica, 16 Iunie 2019, in Feldioara se va desfasura un eveniment cu tradiție – Sarbatoarea Rusaliilor. Programul celei de-a IX-a ediții, va incepe in jurul orei 10.00, cu o parada a cailor si baterea armindenilor – obicei traditional specific pentru intreaga comunitate din zona. Mai apoi, se intinde…