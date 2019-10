Vreme caldă pentru această duminică

Temperaturile vor scădea drastic de miercuri De la mijlocul saptamanii, temperaturile vor incepe sa scada, vor cadea averse, chiar si sub forma de lapovita si ninsoare, in unele zone. Duminica se anunta maxime de 23 grade in Moldova, 23 in Maramures, 24 in Crisana, 24 in Transilvania, 26 in Banat, 25 in Oltenia, 24 in Muntenia… [citeste mai departe]