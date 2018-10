Stiri pe aceeasi tema

- Romania pierde mai mult de 10 miliarde de euro anual din cauza deficitului de talente (circa 6% din PIB-ul national), se arata intr-un studiu de specialitate. Mai rau decat noi sta doar Bulgaria, care pierde...

- Observatorul este mai aproape de telespectatori, de evenimentele de pe agenda zilnica, cu echipe dedicate de reporteri, in nenumarate colțuri ale țarii. In cinci orașe din Romania, insa, exista trupe dedicate de jurnaliști care transmit Informații relevante din teritoriu.

- Asociatia UMA ED Romania organizeaza in lunile septembrie si octombrie un turneu educational in sase orase din tara, cu spectacolul de teatru document "Refractie", care prezinta si pune in dezbatere publica un subiect actual al societatii romanesti - autismul. "Piesa 'Refractie' se adreseaza…

- In sud-vestul tarii sunt cei mai multi someri. Adica 7.7 % din populatia regiunii. La polul opus, se afla nordul si centrul tarii cu procente intre 2.9 - 4%. Cel putin asa arata harta Eurostat a populatiei somere in anul 2017, in functie de regiuni.

- Administratiile a sapte orase din Europa vor invata din experienta municipiului Alba Iulia cum isi pot construi in timp scurt o strategie si un manual de brand si un plan de dezvoltare a acestuia pe termen lung.

- Doamna Sabin Isabela este noul secretar al orasului Targu-Neamt, dupa ce astazi, a trecut de proba scrisa de IT si proba interviului. De altfel, a fost si singura candidata la acest post, asta dupa ce juristul Ion Tutu de la primaria Targu-Neamt, actualul secretar interimar al orasului, s-a retras din…

- Asociatia “Inimioare fericite” organizeaza sambata, 1 septembrie, de la ora 11, cea de-a patra editie a “Festivalului Inimioarelor”. Manifestarea care se anunta a fi un mare festival al copiilor fericiti va aduce laolalta, la baza de tabere din vecinatatea Manastirii Bobota, peste 200 de micuti din…

- Unul din cele doua premii pentru literatura comparata oferite de Asociația de Literatura Generala și Comparata din Romania in cadrul lucrarilor Colocviului internațional Modelul francez in cultura romana - asimilare/ disimilare, care a avut loc recent, la București, a revenit unui reprezentant al ...