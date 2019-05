Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi filme ale regizorilor francezi, dar si filme-cult, vor rula la Cinemateca Patria unde va avea loc Festivalul Filmului Francez din Romania. In perioada 8-19 mai 2019, cele 23 de filme inedite ale festivalului vor calatori in 13 orașe, cu 146 de proiecții in București, Cluj, Timișoara, Iași,…

- Școala Gimnaziala ”I. Gr. Teodorescu” Ruseni, comuna Borlești, se pregatește sa gazduiasca a VII-a ediție a ”Festivalului regional de folclor nestemate pe plaiuri nemțene… Valerica Patruchi”, care va avea loc pe 5 mai. Și-au anunțat participarea elevi-concurenți din șapte județe, respectiv Suceava,…

- Aproape 40 de persoane, politistii de imigrari din Suceava, alaturi de persoanele cazate in Centrul de Proceduri si Cazare pentru Solicitantii de Azil (CPCSA) Radauti, au participat la Sucevita, la finele saptamanii trecute, la o activitate voluntara de impadurire din cadrul actiunii ...

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor s-a jucat miercuri, 20 martie, pentru a doua oara la Suceava, spectacolul de teatru „All Inclusive", la sfarsitul caruia publicul ridicat in picioare a aplaudat si ovationat minute in sir evolutia actorilor Medeea Marinescu, Marius Manole, Mirela ...

- Noul ambulatoriu al Spitalului Județean ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava va fi gata la roșu in aprilie insa va fi funcțional din luna septembrie a acestui an. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, dupa vizita de lucru pe care a efectuat-o joi pe șantier, alaturi…

- Sambata, 30 martie, va fi redeschisa oficial zona de agrement Tatarași din Suceava. Primarul Ion Lungu a declarat ca, deocamdata, acolo nu va funcționa cafeneaua, deoarece la licitația de inchiriere a spațiului pentru activitați de alimentație publica nu a venit nimeni. Licitația va fi reluata in data…

- Cod galben de vant și vijelii. Si Argesul este afectat. Cod galben de vant și vijelii in Argeș, Bacau, Botoșani, Brașov, Buzau, Covasna, Dambovița, Iași, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vrancea, Valcea. Interval: 27 Mar 06:00 – 27 Mar 20:00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei…