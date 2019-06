Stiri pe aceeasi tema

- La jumatatea lunii iunie, cei aproape 5 milioane de salariati de la stat vor avea parte de o noua minivacanta de trei zile, ca urmare a faptului ca pe data de 17 iunie (luni) se sarbatoresc Rusaliile, zi libera conform Codului Muncii.

- ZILE LIBERE 2019. In acest an, salariatii vor avea in total 15 zile nelucratoare de sarbatoare legala. Dintre acestea, cinci vor pica insa in zile de sambata sau duminica. Este si cazul zilei de 1 Iunie, cand este sarbatorita Ziua Copilului. ZILE LIBERE ramase in 2019: 1 iunie (sambata) – Ziua Copilului …

- Ziua Muncii. Prima zi a lunii mai 2019 este sarbatoare legala, iar in aceasta zi angajații trebuie sa primeasca liber de la serviciu, conform Codului muncii. Cu toate acestea, exista și anumiți salariați care trebuie sa lucreze in zilele de sarbatoare legala, iar acestora trebuie sa li se asigure anumite…

- O zi libera in mijlocul saptamanii si o saptamana de lucru de doar patru zile, este strategia companiei australiene de marketing Versa, care a dus la triplarea profitului. Angajatii vin la munca luni, marti, joi si vineri, dar sunt platiti pentru 5 zile. Ziua de miercuri este libera, iar angajatii…

- Zile libere 2019. 31 mai, zi libera pentru unii dintre elevi! Școlile unde nu se fac ore sunt cele din Miercurea Ciuc, județul Harghita, motivul fiind vizita Papei Francisc in Romania și la Șumuleu Ciuc.

- Minivacanța Paște 2019. La sfarsitul lunii aprilie, de Paște, romanii vor avea parte de o noua minivacanta. Ziua de 27 aprilie va fi libera, fiind sambata, apoi 28 aprilie, prima zi de Paste, tot libera, urmand ca si ziua de 29 aprilie, a doua zi de Paste, sa fie libera. Minivacanța Paște…

- Guvernul a stabilit, vineri, ca data de 30 aprilie 2019 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul bugetar, avand in vedere ca miercuri, 1 mai, este zi libera nelucratoare conform Codului Muncii.