- Marturia lui Marius Barbu, romanul care a supraviețuit exploziei din Cehia. In stare de șoc dupa moartea cumnatului sau și a altor patru romani, barbatul spune ca este in viața pentru ca iși luase o pauza, cu puțin timp inainte de producerea deflagrației devastatoare din rafinarie. Marius Barbu a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si de Craciun, pentru ca doua sarbatori cad in zile de weekend.…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Deputatii au adoptat acest proiecte de lege cu 233 voturi „pentru”, 7 voturi „impotriva” si 19 abtineri. Camera Deputatilor este for…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre…

- Românii au început 2018 cu trei zile libere chiar din prima luna a anului.Astfel, zilele zilele de 1 și 2 ianuarie au fost libere, cu ocazia Anului Nou, iar 24 ianuarie a fost tot o zi nelucratoare, pentru a comemora Ziua Unirii Primcipatelor Române.Urmatoarea…

- Romanii vor beneficia prin lege de o noua zi libera, chiar de anul viitor. Un proiect de lege redactat in acest sens prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Paștelui și, astfel, ultima…

