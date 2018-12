Stiri pe aceeasi tema

- Și in 2019 vom avea suficiente zile libere incat sa ne bucuram de vacante. Veselia ar putea incepe chiar la sfarsitul lui ianuarie, cand bugetarii ar putea avea o minivacanta de cinci zile de Ziua Unirii Mici, care pica intr-o zi de joi. Potrivit calendarului sarbatorilor legale, in 2019 romanii vor…

- Mai mult, membrii de sindicat, inclusiv cei alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale care lucreaza nemijlocit in unitatile si institutiile de invatamant au dreptul la zile libere platite/an scolar, pe baza de invoire colegiala, in vederea participarii la actiuni si activitati sindicale,…

- Peste 1.000 de locuri de munca vacante sunt anuntate oficial, in aceasta saptamana, de angajatorii timiseni, prin intermediul Agentiei Judetene ... The post Peste 1.000 de joburi libere, in Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Bugetarii ar putea avea 10 zile libere de Craciun și Revelion! Mini-vacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie a dat staratul sarbatorilor de iarna. Urmeaza alte zile libere, de Craciun 2018 și de Revelion, de care toți angajații romani vor beneficia. Prima zi de Craciun din 2018 pica intr-o marți. Zilele…

- Vacanta intersemestriala din 2019 incepe pe 2 februarie si se incheie pe 10 februarie, scrie portalinvatamant.ro. Apoi elevii vor mai avea vacanta de pe 20 aprilie pana pe 5 mai – vacanta de primavara. Citeste si ZILE LIBERE 2018. Veste buna pentru romani: vor avea o noua minivacanta…

- Minivacanța Sf Andrei. La sfarșitul lunii, pe 30 noiembrie, in calendarul creștin ortodox al lunii noiembrie pica sarbatoarea Sfantului Andrei, Ocrotitorul Romaniei. Pentru ca Sf Andrei pica intr-o zi de vineri, romanii vor beneficia de o minivacanța de trei zile - vineri, sambata și duminica.

- Penitenciarul Margineni are trei posturi libere. Pentru incadrarea ca functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare, termenul de inscriere este pana la data de 13.11.2018, ora 15.00.

- Europarlamentarul Monica Macovei susține ca dezbaterile de la Bruxelles sunt necesare in contextul unui "asalt asupra justiției", facand referire la o posibila amenințare la adresa libertații de exprimare, condamnand astfel afirmațiile facute de Dan Voiculescu și Liviu Dragnea facute la adresa unor…