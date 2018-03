Stiri pe aceeasi tema

- Costurile salariale aferente zilelor libere de sarbatori legale ar trebui sa fie suportate de la bugetul de stat, considera patru deputati ai Partidului National Liberal, initiatori ai unui proiect de modificare a Codului Fiscal depus in Parlament. Impactul masurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe…

- Initiat si organizat de Maspex Romania, in parteneriat cu Politia Romana si Ministerul Educatiei Nationale, programul se concentreaza pe identificarea potentialelor riscuri, prezentandu-le elevilor si parintilor acestora pericolele care ii pot afecta pe cei mici, acasa, la scoala sau…

- In ziua de 19 martie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, s-a pronuntat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- VACANTA DE PASTE 2018. Vacante scolare 2018: 31 martie – 10 aprilie 2018 – vacanta de primavara/vacanta de Paste 15 iunie – 9 septembrie 2018 – vacanta de vara. Cand incepe VACANTA DE PASTE 2018. Vacanta de vara va incepe in 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie 2018. Pentru…

- Schimbarea din Codul Muncii a fost avizata de Președinția Romaniei. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, o modificare legislativa care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Paștelui…

- Elevii clasei I A de la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Elena Doamna“ din Focșani, profesor Cristina Nedelcu, au desfașurat activitatea „Alatura-te Școlii Siguranței Tedi!”, avand ca invitat pe comisarul Monica Manolache, din cadrul IPJ Vrancea. „Tedi – Școala siguranței” este un program educațional…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare”, se arata in expunerea de motive a initiatorului, plegislativa a fiind depusa…

- Portia de fructe si/sau legume va fi insotita de o portie de biscuiti sau covrigi uscati, iar portia de lapte si produse lactate va fi insotita de un corn sau baton. in privinta fructelor si legumelor, elevii vor primi din urmatoarele: mere, pere, struguri de masa, prune, sau salate de morcovi cu pastarnac,…

- Pe 6 martie 1897 a fost adoptata Legea repausului in zilele de duminica si sarbatori. Conform legii, repausul era acordat o jumatate de zi, duminica dimineata, si 14 sarbatori pe an. In cazul intreprinderilor industriale, Camera de Comert trebuia sa decida exceptiile.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, aceasta lege cu ajutorul careia copiii vor invata sa manance sanatos. Iar cu aceasta ocazie, consiliile judetene si locale au o noua misiune.

- VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

- Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 ndash; 16 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII a. Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul National de Evaluare si Examinare a postat modele de teste, pe site ul http: subiecte.edu.ro…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel,…

- Propunerea a fost adoptata de Senat, in calitate de prima camera parlamentara sesizata, cu 86 de voturi favorabile, unul impotriva și o abținere. Vinerea Mare este la un pas sa devina zi libera, dupa ce senatorii au aprobat, miercuri, un proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii care prevede…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Vinerea Mare în Europa este zi legala de sarbatoare în…

- Postul Sfintelor Pasti incepe anul acesta pe 19 februarie. Acest post, fiind cel mai lung si cel mai aspru din posturile de durata intalnite in Biserica Ortodoxa, este cunoscut si sub denumirea de Postul Mare. Tinand seama ca el aminteste si de postul celor 40 de zile tinute de Hristos inainte de inceperea…

- Pana in 2017, categoriile de pasageri care beneficiau de gratuitati si reduceri la transportul in comun, realizat cu mijloacele de transport ale Transurb SA, se limitau la pensionari, elevi si studenti, inca vreo doua categorii de persoane asistate social. Din 2018, potrivit un proiect de hotarare…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii,…

- Dupa ce au fost timp de o saptamana in vacanta intersemestriala, elevii și preșcolarii se intorc astazi la școala pentru cel de-al doilea semestru al anului școlar 2017-2018. Potrivit ordinului ministrului Educației privind structura acestui an școlar, semestrul al doilea incepe in 12 februarie și se…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fruncte proaspete in școli, actul normativ urmand sa mearga la președintele Klaus Iohannis, spre promulgare, noteaza portalinvatamant.ro.

- Camera a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE. Proiectul asigura aplicarea eficienta a masurilor coerente in ceea ce priveste acordarea de ajutoare din partea UE pentru furnizarea si distributia…

- Elevii si prescolarii intra de vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Citeste si: ULTIMA ORA - Tariceanu si Basescu, printre GREII chemati la audieri in comisia SRICursurile semestrului al doilea…

- Anul scolar 2018-2019 ar putea incepe pe 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar viitor. De asemenea, vacanta de primavara ar urma sa fie de trei saptamani. Ministerul Educatiei…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele cinci intrebari incluse in chestionar…

- Mai multe scoli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor școlare și de Ministerul Educatiei Nationale sa ia masurile care se impun pentru a se incadra in chetuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. Aceste cheltuieli sunt stabilite in functie…

- Profesoara de limba și literatura romana, Teodora Bentz, a primit de la Ministerul Educației Naționale (MEN) ordinul de numire in funcția de inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ). Aceasta a și preluat atribuțiile, mai ales ca incep olimpiadele școlare. Teodora Bentz…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Luni dimineata, chiar in prima zi de scoala, dupa vacanta de iarna, in jurul orei 8:00, un apelant la numarul unic 112 sesiza izbucnirea unui incendiu la acoperișul scolii de la Cherechiu. Elevii care se aflau in școala au fost evacuați in momentul producerii evenimentului, iar la fata locului…

- Noile masuri prevazute in ordinul de schimbare a regulamentului in unitațile de invațamant au starnit nemulțumiri atat in randul elevilor, cat și al cadrelor didactice. Cea mai controversata chestiune este cea a interzicerii utilizarii telefoanelor fara acordul profesorilor, dar dezacordurile privesc…

- Romanii vor avea anul acesta 14 zile libere, decise prin lege, dintre care doar trei in weekend, la care s-ar putea adauga alte cateva pentru bugetari, prin decizii ale Executivului, daca va considera ca este cazul pentru a face o ”punte”, pentru ca acestia sa aiba posibilitatea unor minivacante.Potrivit…

- O noua ZI LIBERA pentru romani! VEZI cate zile vor sta acasa angajatii in 2018 O noua zi libera pentru romani! Parlamentari de la toate partidele propun ca pe langa cele 14 zile libere legale, sa mai fie adaugata inca una, si anume vinerea mare. Romanii vor beneficia prin lege de o noua zi libera, chiar…

