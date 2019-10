Zile libere acordate de sarbatori legale chiar daca pica in weekend In prezent, salariatii romani se bucura de 15 zile libere legale anual, conform Codului Muncii. Insa, din nefericire pentru acestia, de multe ori sarbatorile legale coincid cu zilele de weekend, in care angajatii sunt, oricum, liberi. Un proiect de lege prevede ca, in acest caz, angajatii sa primeasca liber in prima zi lucratoare care urmeaza dupa ziua libera legala care a picat sambata sau duminica. Romanii asteapta, de fiecare data, cu nerabdare zilele libere, mai ales pe cele care se leaga de weekend, pentru ca pot profita sa mearga intr-o minivacanta cu prietenii sau cu familia. De aceea,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

