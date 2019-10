Zile libere 2020: angajatii vor avea 15 zile libere. Patru vor pica in zile de sambata sau duminica

Stiri pe aceeasi tema

- ZILE LIBERE 2020. Anul viitor va aduce 15 zile libere, declarate prin legea, pentru angajații din Romania, iar vestea buna este daca doar patru vor pica in weekend, in timp ce celelalte vor fi in timpul saptamanii. In plus, Guvernul poate decide punti cu zilele de weekend, astfel ca numarul liberelor…

- "Se instituie ziua de 1 martie - Ziua Martisorului, ca zi de sarbatoare nationala. Ziua Martisorului poate fi marcata de catre autoritatile publice centrale si locale si de celelalte institutii ale statului, de catre societatea civila si persoane fizice si juridice de drept public ori privat, prin…

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj informeaza ca ziua libera, de vineri – 16 august, de care beneficiaza salariatii din sistemul bugetar, va fi recuperata prin prelungirea programului de lucru. ”In data de 15 august va fi sarbatorita Adormirea Maicii Domnului, zi libera…

- Angajații din instituțiile publice vor avea o mini-vacanța de Sfanta Marie, a decis guvernul an sedinta de miercuri. Guvernul a adoptat miercuri o hotarare prin care a declarat ziua de 16 august zi libera pentru bugetari. Sunt exceptati magistratii care au termene in acea zi si alti salariati care trebuie…

