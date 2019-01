Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce anul 2018 s-a incheiat cu un concediu prelungit pentru romani, caci Guvernul a acordat mai multe zile libere pentru bugetari de Craciun și Revelion, luna ianuarie 2019 ar putea aduce o noua minivacanța.

- Bugetarii vor avea liber și pe 24 si 31 decembrie. Executivul a anunțat ca cele doua zile de luni vor fi libere, pentru a face punte cu zilele de 25 si 26 decembrie, dar si 1 si 2 ianuarie. Astfel, cu tot cu week-enduri, romanii care lucreaza la stat vor avea cateva cinci zile libere de Craciun si de…

- Romanii vor avea mai multe zile libere in acest sfarsit de an. Asta pentru ca Executivul a decis ca in zilele de 24 si 31 decembrie sa acorde liber bugetarilor, astfel incat acestia sa se bucure de o minivacanta atat de Craciun cat si de Revelion. Atat 24 decembrie, cat si 31 decembrie pica lunea, drept…

- MINIVACANȚA CRACIUN-REVELION. Guvern, decizie zile libere Decizia nu e chiar pe placul bugetarilor, care se bucura anual de foarte multe beneficii, incepand cu zilele libere și punțile date legal. Cu toate acestea, decizia e pe placul marilor companii, sa spunem, al mediului de afaceri, care se bucura…

- Guvernul ar putea decide ca zilele de luni, 24 decembrie 2018 si luni, 31 decembrie 2018 sa fi declarate zile libere. Astfel, romanii s-ar bucura de cateva zile de vacanța in plus. Practica ultimilor ani a aratat ca atunci cand sunt zile lucratoare de legatura intre weekend si zilele de sarbatoare,…

- In urmatoarele zile, romanii sarbatoresc Sfantul Andrei si 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Potrivit Codului muncii, zilele de 30 noiembrie si 1 Decembrie sunt sarbatori legale in care nu se lucreaza. Pentru ca Sfantul Andrei pica intr-o zi de vineri, iar Ziua Nationala a Romaniei este sambata,…

- Minivacanța pentru salariați de 1 Decembrie. Cate zile libere mai au romanii pana la sfarșitul anului. Potrivit Codului muncii, zilele de 30 noiembrie – Sfantul Andrei (vineri) si 1 decembrie – Ziua Naționala a Romaniei (sambata) sunt sarbatori legale in care nu se lucreaza. Astfel, angajatii vor beneficia…

- Romanii vor beneficia de o minivcanța in anul centenar, pentru ca ziua de Sfantul Andrei (30 noiembrie), care este nelucratoare, pica intr-o zi de vineri. Potrivit articolului 139 din Codului Muncii, din 2012, salariații cu program de lucru obișnuit, de luni pana vineri, beneficiaza de zile libere…