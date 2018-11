Stiri pe aceeasi tema

- ZILE LIBERE 2019, VACANTE SCOLARE 2018-2019 Ce a mai ramas din 2018: 30 noiembrie - Sfantul Andrei 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane 1 mai - Ziua Muncii 17 iunie-Rusalii Prin urmare, elevii au 34 de zile de zile fara școala, exceptand sambetele…

- Intr-o societate in care timpul nostru liber a devenit din ce in ce mai limitat, planificarea concediilor se face cu mult timp inainte, motiv pentru care avem nevoie sa știm ce zile libere 2019 vom avea. Iata ce scrie in calendar libere legale 2019. Potrivit calendarului sarbatorilor legale, anul viitor…

- ZILE LIBERE 2019. "Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, Guvernul stabileste prin Hotarare de Guvern zilele de munca pentru care se acorda zile libere, care preced si care succed sarbatorile legale, respectiv zilele in care recupereaza acesta”, prevede proiectul de lege de modificare a Codului…

- GRIJULII… PSD pare sa dea lectii celorlalte partide atunci cand vine vorba despre consolidarea relatiilor cu propriul electorat. Pachete de Craciun si de Paste, gratare incinse de Ziua Muncii si multe alte atentii pentru cei necajiti. De cateva zile, in casutele postale ale blocurilor din Vaslui au…

- CALENDAR ORTODOX 2019. Hotararea a fost luata in sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, ce s-a desfasurat in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. Citeste si ZILE LIBERE 2019. Vesti proaste pentru romani,…

- Zile libere 2019. Potrivit calendarului sarbatorilor legale, in 2019 romanii vor beneficia de 12 zile declarate, oficial, zile libere nelucratoare. Partea mai puțin placuta este ca, cinci dintre aceste sarbatori pica in zile de weekend, adica o treime dintre acestea. Zile libere 2019. Calendar…

- Românii vor mai avea parte în 2018 de câteva zile libere conferite prin Codul Muncii, dar sigur vor fi facute și unele ”cadouri”. În 2018, salariații din România au în total 15 zile libere, dar în realitate au fost…