Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii care au salariați fara contract risca amenzi intre 20.00 și 200.000 lei, au decis, miercuri, 14 martie, deputații, care au votat proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2017 referitoare la Codul Muncii, cu mai multe amendamente. Camera Deputatilor este…

- Sanctiuni pentru angajatorii care primesc la munca persoane fara contracte individuale de munca Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata…

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii. Camera Deputatilor a adoptat…

- Sancțiuni dure pentru munca la negru, adoptate de Parlament: Angajatorii care au salariați fara contract risca amenzi intre 20.00 și 200.000 lei, au decis, miercuri, deputații, care au votat cu 177 voturi pentru, 71 impotriva si 6 abtineri, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a…

- Comisiile reunite pentru Mediu si Agricultura din Camera Deputatilor au dat raport de admitere proiectului legislativ de modificare a Codului Silvic prin care se permite scoaterea definitiva a padurilor din fondul forestier pentru extinderea carierelor de lignit. Modificarea initiata de ALDE…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Vinerea Mare devine zi libera. In acest fel, romanii vor avea o mini-vacanța de patru zile de Paște. Șeful statului a promulgat, luni, legea pentru completarea alin. 1 al art. 139 din Codul Muncii. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților, in…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de neconstitutionalitate se precizeaza ca aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (3) din Constitutie. Seful statului arata ca legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii,…

- Va prezentam textul integral al cererii: "SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Președintelui Romaniei, in vederea…

- "Pentru ca, atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice), cat si prin atitudinea si comportamentul lucratorilor politiei rutiere nu se acorda niciun fel de atentie preventiei aparitiei evenimentelor rutiere nedorite si din dorinta…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47 2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din…

- Iata ce a semnat președintele Romaniei, potrivit anunțului facut de Administrația Prezidențiala: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 1 martie 2018I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele…

- Legislația schemelor de plați din fonduri europene și de la bugetul de stat pentru agricultori a fost modificata recent de catre Guvern. Una dintre schimbari consta in posibilitatea ca fermierii sa primeasca bani mai mulți raportat la schema de plata unica, potrivit unei ordonanțe de urgența publicate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat miercuri in dezbatere publica proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania. Prin prezentul proiect de act normativ se are in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania.Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania. Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care modifica articolul 9 din Ordonanța de Urgența a Guvernului OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- ”La final de mandat, le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit in activitatea de ministru al Turismului, timp de un an. A fost un an marcat de o munca asidua pentru modificarea cadrului legislativ, astfel incat sa optimizam activitatea tuturor actorilor implicați in acest sector al economiei.…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Documentul a fost…

- Zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 decembrie și 31 decembrie 2018 vor fi considerate zile de odihna, urmind a fi recuperate, informeaza NOI.md. O hotarire in acest sens a fost aprobata de Executiv, la propunerea Ministeruui Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Cele patru zile considerate de odihna…

- Zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 și 31 decembrie 2018 vor fi considerate zile de odihna, iar zilele de 3 martie, 21 aprilie, 8 și 15 decembrie 2018 – zile lucratoare. Guvernul urmeaza sa aprobe astazi in ședința o Hotarare in acest sens.

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea OUG 67/2017 pentru modificarea si completarea OG 39/2005 referitoare la cinematografie. Pe 20 decembrie 2017, Camera Deputatilor a aprobat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind aprobarea OUG 67/2017…

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ci a trimis-o din nou in Parlamentul Romaniei. Seful statului a trimis o cerere de reexaminare…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Angajatii din Romania vor beneficia anul viitor de 11 zile libere efective dintr-un total de 14 zile libere legale. Din acestea se scad prima zi de Pasti si prima zi de Rusalii (care intotdeauna pica duminica) si 1 Decembrie, care pica intr-o zi de sambata. Zilele libere legale din 2018 sunt: 1 si 2…

- Parlamentarii propun modificarea Legii educației pentru ca diplomele obținute in strainatate, de cetațeni romani sau straini, sa fie recunoscute de Ministerul Educației fara niciun fel de cost. In prezent, pentru astfel de situații legea stabilește o „taxa de evaluare dosar” in cuantum de 50 de lei.…

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 161 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata in Camera…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri initiativa legislativa a UDMR care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri initiativa legislativa a UDMR care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice.Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului,…

- Parlamentarii USR continua sa boicoteze și sa blocheze orice activitate desfașurata in Camera Deputaților sau Senat pentru modificarea legilor justiției. Metodele parlamentarilor de la USR sunt diverse, de la proteste cu pancarte pana chiar la difuzarea de muzica la volum maxim in timpul lucrarilor…

- Senatul a decis, luni, in calitate de Camera decizionala, abrogarea prevederii potrivit careia educatorii si invatatorii trebuiau sa absolve studii universitare de licenta, in profilul postului, pentru a-si continua activitatea in functiile didactice, anunta Agerpres. Camera Deputatilor a adoptat, pe…

- LIBERE DECEMBRIE 2017. Anul acesta romanii vor beneficia de vacanta prelungita de Sarbatori. Pe langa liberele de Craciun si Revelion, adica 25 - 26 decembrie si 1 si 2 ianuarie, bugetarii ar putea beneficia de alte trei zile libere. Potrivit unui proiect de HG citat de Prolex, 27, 28 si 29 decembrie…

- Liberele legale de Craciun (25 și 26 decembrie) pica anul acesta luni și marți. La fel și liberele cu ocazia Revelionului (de pe 1 și 2 ianuarie, 2018). Romanii se vor bucura astfel de opt zile libere legale, in perioada sarbatorilor de iarna. De pe 27 decembrie, romanii se vor intoarce la…

- Senatul a decis, luni, in calitate de Camera decizionala, abrogarea prevederii potrivit careia educatorii si invatatorii trebuiau sa absolve studii universitare de licenta, in profilul postului, pentru a-si continua activitatea in functiile didactice, anunta Agerpres.Camera Deputatilor a adoptat,…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Anul 2017 a adus un record de zile libere pentru cei mai multi dintre romani, iar in anul 2018 vom avea 14 sarbatori legale, dintre care 11 zile nelucratoare vor pica in timpul saptamanii, relateaza Digi 24.In Romania, Codul Muncii prevede existenta a 14 zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 a fost adoptata miercuri, 13 decembrie, de Camera Deputaților. Deputatul dejean Cornel Itu a votat „pentru” adoptarea acestei legi. Legea…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta vor putea obține curand certificatul de concediu medical online, potrivit Proiectului de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005.Citeste…