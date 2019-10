Stiri pe aceeasi tema

- O arcada de flori a fost ridicata la intrarea in comuna Munteni Buzau, localitatea lovita de durere. Noua victime ale cumplitului accident, petrecut sambata dimineata pe DN2A, proveneau din acest sat.

- Tanara de 19 ani ranita sambata dimineata in accidentul din judetul Ialomita si care a fost transferata de la Slobozia la Spitalul Bagdasar-Arseni este in stare foarte grava, anunța Ministerul Sanatatii, anunța MEDIAFAX.Potrivit Ministerului Sanatații, a fost adusa la Spitalul Bagdasar-Arseni…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata condoleante familiilor victimelor accidentului rutier care a avut loc in judetul Ialomita, precizand ca l a intristat foarte mult. Acesta a a subliniat ca lipsa de infrastructura ucide si ca nepasarea criminala a PSD costa vieti de romani.Azi dimineata,…

- Rețeua de magazine Mega Image anunța ca a pierdut opt colegi, iar alți șapte sunt raniți in ceea ce a fost catalogat drept cel mai grav accident rutier din 2019.Intr-o postare pe Facebook compania precizeaza: „Din primele informații transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Ialomița, accidentul…

- Sambata dimineata, un grav accident rutier a avut loc intre un microbuz si un tir pe DN 2A, la intrare in comuna Sfantu Gheorghe, intre comunele Balaciu si Sfantu Gheorghe, din judetul Ialomita. In urma accidentului, zece personae au murit, iar alte sapte au fost ranite.La locul tragediei, numeroase…

- Persoanele care și-au pierdut viața in tragicul accident petrecut in aceasta dimineața pe DN2A, in apropiere de localitatea Sfantu Gheorghe din Ialomița, erau angajatele unui cunoscut lanț de supermarketuri din Romania.

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, sambata la pranz,de o masina aflata la un raliu desfasurat la Craiova. Accidentul s-a petrecut dupa ce autovehiculul a derapat si a intrat in gardul de protectie.

- Irina s-a sinucis, aruncandu-se in raul Ialomita. Avea doi copii și divorțase de soț, iar durerea a fost prea mare, așa ca a decis sa-și puna capat zilelor. Un trecator i-a vazut trupul plutind pe apa. Doua fetițe au ramas orfane de mama.