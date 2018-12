Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l-ar supune acum la vot, acesta ar fi respins,...

- Guvernul de la Londra a piedut dreptul-cheie asupra procesului de iesire a Marii Britanii din UE , asa-numitul Brexit. Votul a fost caștigat cu 311 voturi pentru și 293 de voturi impotriva, fapt ce dovedeste slabiciunea guvernului Theresa May, care va trebui sa emita aceasta notificare in…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca urmeaza sa revina sambata la Bruxelles pentru discuții suplimentare cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, pe tema "finalizarii" acordului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza agenția Dpa.

- Premierul britanic Theresa May a obtinut concesii majore din partea Bruxelles-ului pentru ramanerea Marii Britanii in uniunea vamala, astfel incat sa fie evitata introducerea unei frontiere stricte cu Irlanda de Nord, a relatat publicatia Sunday Times, fara sa dezvaluie sursa informatiilor, transmite…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- Organizarea unor alegeri anticipate inainte de luna martie nu este "in interesul" Marii Britanii, a declarat marți premierul britanic Theresa May, care participa la cea de a 73-a reuniune a Adunarii Generale a Națiunilor Unite, relateaza site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax.Premierul britanic…

- Romanii nu isi vor pierde drepturile de cetateni europeni dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Theresa May a facut aceeasi promisiune tuturor celor care traiesc legal in Anglia si a insistat c?...