- Andrea, o tanara de 22 de ani din Bulgaria, s-a operat de 15 ori intr-un an pemntru a semana cat mai mult cu celebra papușa Barbie. Atat de mult și-a dorit Andrea sa arata ca papușa Barbie incat nu a ezitat sa recurga la bisturiu pentru a se apropia de modelul sau.

- Un tata își aduce aminte ca e ziua fiicei sale. Intra într-un magazin de jucarii și o întreaba pe vânzatoare:- Cât costa papușa Barbie din vitrina?- Avem: Barbie la gimnastica - 19,95 euro, Barbie jucând volei - 19,95 euro, Barbie la cumparaturi - 19,95…

- Barbie va primi o distinctie prestigioasa. Cea mai indragita papusa din lume va fi desemnata drept o figura proeminenta in lumea modei de catre Consiliul Designerilor Vestimentari americani.

- Rodrigo Alves, un barbat în vârsta de 35 de ani din Brazilia, a devenit faimos în toata lumea dupa ce si-a împlinit visul de a devenit papusa umana Ken, sotul lui Barbie. Galeria Foto.

- La o prima vedere, intre papusile Barbie, o fabrica de mobila si panourile termoizolante folosite in constructii nu exista nicio legatura. Un italian stabilit in Romania a schimbat insa paradigma si a devenit el insusi elementul de legatura dintre cele trei domenii, aparent din lumi complet diferite.

- Barbie a aparut in urma cu 60 de ani, iar de atunci a cucerit milioane de copii cu frumusetea ei! Putina lume ii stie insa istoria. Cum ar fi faptul ca se trage dintr-o familie numeroasa, iar adevaratul ei nume este Barbara Millicent Roberts.

- Un grup de protestatari s-au adunat in fața primariei din West Hollywood in dupa-amiaza zilei de luni (22 aprilie) pentru a cere eliberarea vedetei pop Britney Spears dintr-o instituție de psihiatrie. Cu pancarte “eliberați-o pe Britney” și strigand “Justiție pentru Britney” o duzina de fani au protestat…