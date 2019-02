Stiri pe aceeasi tema

- Zidurile unui imobil al Universitatii din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-au prabusit sambata, mai multe persoane fiind prinse sub daramaturi, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Operațiune in forța a trupelor de securitate in Egipt:…

- GSP.RO scrie despre istoria cluburilor care au disparut din prim-planul fotbalului european și mondial. Astazi: Torpedo Moscova, clubul cu trei titluri și 7 cupe, aflat acum in liga a treia din Rusia. Fondata in 1924, Torpedo Moscova este una dintre echipele de tradiție ale Rusiei, insa in ultimul timp…

- Peste 20.000 de oameni au fost evacuați, marți, din mai multe cladiri aflate in capitala Rusiei, Moscova, dupa ce autoritațile au primit apeluri care anunțau prezența unor bombe. In total, autoritațile au decis evacuarea a aproximativ 90 de sedii de instituții, școli, facultați, mall-uri și spitale,…

- Un bloc de locuințe cu 8 etaje din orașul turc Istanbul s-a prabușit miercuri dupa-amiaza, ucigand cel puțin 2 oameni și ranind alți 7. Exista insa informații conform carora mai mulți oameni ar fi prinși sub daramaturi, iar autoritațile turce fac tot posibilul pentru a-i salva.

- O cladire de opt etaje s-a prabușit, miercuri, la Istanbul, in districtul Kartal. Autoritațile spun ca cel puțin o persoana a murit. Alte patru sunt prinse sub daramaturi, relateaza presa turca, preluata de agențiile internaționale de presa.

- Blocada Leningradului a început în data de 8 septembrie 1941 șa a dura 900 de zile. Singura cale de comunicare – “Drumul vieții” – prin care orașul era alimentat cu provizii era pe gheața lacului Ladoga. Orașul a fost scos din blocada pe 18 ianuarie 1943. În…