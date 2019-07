Stiri pe aceeasi tema

- Un perete s-a prabusit, in urma cu putin timp, pe strada Rusu Sirianu din Timisoara. Potrivit primelor informatii, exista cel putin doua victime... The post Perete prabusit in Timisoara! Doua victime, o persoana prinsa sub daramaturi. Pompierii intervin de urgenta appeared first on Renasterea banateana…

- Individul in varsta de 48 de ani a furat borseta unui tanar de 31 de ani, care muncea in Piața Unirii din Timișoara, vineri dimineața. Pagubitul era pe o schela și a lasat bunul jos, iar hoțul l-a vazut. Tanarul de 31 de ani și-a dat seama ca a ramas fara bani abia cand a coborat. “In fapt,…

- Un tanar a ajuns in spital in aceasta dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara. Victima se afla pe motocicleta, fiind lovita de un autoturism. Șoferul vinovat, un barbat in varsta de 69 de ani, circula pe Calea Circumvalațiunii și se indrepta…

- Un barbat a fost transferat la spital in stare de inconstienta dupa ce un autoturism s-a zdrobit de un TIR, vineri dimineata, 7 iunie. “Accident rutier cu o persoana incarcerata in localitatea Horia. Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului de pompieri Roman, cu o autospeciala de descarcerare…

- O masina de politie care circula cu semnalele acustice si luminoase a trecut pe rosu si a intrat in coleziune cu un autoturism marca BMW. Accidentul a avut loc, joi dimineata, intr-o intersecție din Timișoara. Autospeciala de la IPJ Timis se indrepta dinspre Calea Aradului spre Piata Marasti, avand…

- Accident in aceasta dimineața, la Timișoara. O mașina de poliție a izbit in plin un bolid. Doi polițiști au ajuns la Spitalul Municipal in urma impactului. Poliția nu a putut preciza, la cererea mai multor jurnaliști, in ce misiune se aflau agenții care circulau cu semnalele acustice și luminoase.Citește…

- Ancheta la Timișoara dupa ce zidul unui imobil parasit s-a prabușit intr-o curte cu mai multe apartamente. O femeie a ramas blocata in casa dupa ce bucațile de moloz au cazut langa ușa casei. Proprietarul care a lasat imobilul in paragina risca sa fie amendat.

- Ordonanța de reținere pentru 24 de ore. Asta a primit o femeie de 39 de ani dupa ce a fost prinsa ca fura dintr-o societate comerciala. Hoața a comis trei furturi de la puncte de lucru ale societații.