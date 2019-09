Zidul lui Trump ar putea distruge situri arheologice la frontiera cu Mexicul Aceste situri se afla in Monumentul National Organ Pipe Cactus din Arizona, cunoscut ca locul originar al maiestuosilor si giganticilor cactusi saguaro.



Potrivit publicatiei, constructia zidului ar putea produce un prejudiciu "ireparabil" ruinelor neexcavate ale localitatilor ancestrale din desertul Sonora.



Lucrarile de ridicare a zidului, care au inceput in respectiva sectiune luna trecuta, se desfasoara intr-o zona recunoscuta international ca rezervatie a biosferei, cu o suprafata naturala conservata de 13.354 de hectare.



Acest parc national a fost, in acest an,…

Sursa articol: dcnews.ro

