- Vameșii americani au gasit un copil de 3 ani abandonat de contrabandiști la frontiera cu Mexicul. Copilul a fost desparțit de parinții sai, iar acum autoritațile incearca sa stabileasca ce se va intampla cu el in continuare. Copilul imigrant, care nu vorbește foarte bine din cauza varstei fragede, a…

- Președintele american Donald Trump a reiterat miercuri amenințarile privind închiderea parțiala a frontierei dintre Statele Unite și Mexic și a transmis ca ia în considerare trimiterea mai multor „soldați înarmați”, relateaza Mediafax citând Reuters. „O caravana…

- "Orasele-sanctuar", cum sunt San Francisco sau Chicago, refuza sa aresteze la scara larga migranti in situatie ilegala, limitandu-si cooperarea cu agentii federali insarcinati cu imigratia."Stiind ca democratii sunt reticenti in a schimba legile noastre prea periculoase asupra imigratiei,…

- Donald Trump a confirmat vineri ca intentioneaza sa-i transfere pe imigrantii ilegali arestati la frontiera spre 'orasele-sanctuar', majoritatea democrate, pentru - dupa cum a ironizat el - 'a le face placere adversarilor sai politici', informeaza sambata AFP si Reuters. 'Orasele-sanctuar', cum sunt…

- Doua videoclipuri surprinse la granița dintre Mexic și Statele Unite arata cum contrabandiștii de imigranți incearca sa treaca familii cu copii pe sub un gard din fier forjat printr-un canal inundat sau prin mijlocul unor role de sarma ghimpata. Un clip surprinde cum imigranții trec prin apa pe sub…

- "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul, frontiera va fi inchisa, este 100% sigur", a declarat de la Casa Alba seful statului american. Inchiderea va fi poate numai "pe sectiuni intinse ale frontierei", si nu pe toata lungimea sa, a precizat el, inainte de a promite un…

- 'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca…

- 16 state americane contesta in justitie starea de urgența decretata de liderul de la Casa Alba, Donald Trump, pentru construcția zidului de la frontiera cu Mexic. Plangerea a fost depusa in fata unui tribunal federal din California.