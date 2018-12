Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 11:40 Liderul de grup al PNL de la Camera, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca exista posibilitatea ca liberalii sa intre in greva parlamentara in cazul in care nu sunt supuse votului in plen anumite solicitari venite din partea acestora. ‘Va solicit, domnule Iordache, sa raspundeti daca…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a declarat ședința de plen inchisa, deoarece grupurile nu au ajuns la un consens dupa consultari.„Stimați colegi, constat ca nu au fost indeplinite cerințele impuse de regulament. Constant ca nu a fost propus nimic și in acest moment inchid…

