Zicu, pe banca tehnica la Farul Constanta. Mesajul sau pentru fani: Ciprian Marica - Este un nou inceput, cu Ianis antrenor“ (galerie foto + video)

- Ianis Zicu, 35 de ani, va face din nou echipa cu fostul sau coleg de la Dinamo. Prezentarea lui Zicu a avut loc astazi, informeaza fcfarulconstanta.ro. ”Echipa noastra și-a prezentat astazi noul antrenor! Ianis Zicu s-a intors acasa, la clubul unde a crescut și unde va incepe noua sa cariera in antrenorat.…

- Ianis Zicu (35 de ani) a fost prezentat oficial in funcția de antrenor la Farul Constanța. Ciprian Marica vrea sa atace promovarea in Liga 1 sezonul urmator. Astazi a prezentat staff-ul alaturi de care vrea sa reușeasca acest lucru. Zicu va fi ajutat de Daniel Florea, antrenor secund, Mihai Moraru,…

- Fostul fotbalist Ianis Zicu a fost instalat miercuri in postul de antrenor principal al echipei Farul Constanta, de catre patronul gruparii constantene, Ciprian Marica, anunta site-ul oficial al clubului de liga secunda. Ianis Zicu, fost jucator la Farul Constanta, a semnat un contract pentru un sezon…

- Portughezul Abel Ferreira, care a antrenat Braga in ultimele doua sezoane, va prelua banca tehnica a campioanei Greciei, PAOK Salonic, a informat Sporting Club de Braga. Braga, locul 4 in ultimul sezon, va incasa 2,5 milioane euro pentru a-i rezilia contractul lui Abel Ferreira, 40 ani,…

- La clubul de fotbal Farul Constanta se desfasoara in aceste momente o conferinta de presa in care Ciprian Marica, finantatorul gruparii, prezinta noul staff tehnic al echipei.Sunt anuntate, totodata, si celelalte noutati din sanul divizionarei secunde, care s a reunit astazi, sub comanda antrenorului…

- Antrenorul portughez Andre Villas-Boas (41 ani) a fost numit oficial pe banca tehnica a echipei franceze Olympique Marseille, el semnand un contract pe doi ani, a anuntat marti conducerea clubului. Villas-Boas va prelua efectiv echipa de la 1 iulie, inlocuindu-l pe Rudi Garcia. El va fi…

- Antrenorul Rudi Garcia a anuntat ca paraseste banca tehnica a echipei de fotbal Olympique Marseille la finalul actualului sezon, dupa ce nu a reusit sa duca gruparea in cupele europene, scrie AFP. ''Am decis sa plec. L-am anuntat de acest lucru pe presedintele clubului, Jacques-Henri Eyraud,…