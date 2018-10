Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul verii,Connect-R și-a șocat fanii, dupa ce a anunțat ca el și Misha, mama fetiței sale, nu mai formeaza un cuplu. In ciuda nenumaratelor intrebari, primite nici artistul și nici frumoasa cantareața nu au facut declarații despre divorțul care s-a pronunțat in urma cu mai bine de un an. Un…

- Accident grav in Gorj! Noua persoane au fost ranite, luni dimineața (24 septembrie), in urma unui accident intre trei mașini in localitatea Buduhala. Din primele informatii sunt noua victime, autoritațile fiind in alerta. „In accidentul rutier din localitatea Telești, satul Buduhala, au fost implicate…

- Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia deține din acest an o aplicație online care ofera pasagerilor informații actualizate in timp real cu privire la orarul zborurilor, servicii precum și alte tipuri de informații utile. Aplicația poarta denumirea AEROTIM și poate fi instalata pe dispozitivele…

- Marcel Toader a recunoscut ca are o noua iubita, insa detaliile despre modul in care a cunoscut-o a șocat pe toata lumea. Totul s-a intamplat in timpul casniciei cu fosta soție. Afaceristul a fost vazut alaturi de o blondina frumoasa, insa nu in Capitala sau pe litoral, in vreun club de fițe, așa cum…

- Celebrul designer german e perseverent cand vine vorba despre Bianca Dragușanu, frumoasa vedeta din showbiz-ul romanesc care i-a cazut cu tronc. Potrivit celor mai noi dezvaluiri facute de apropiații divei, Philipp Plein o curteaza pe fosta prezentatoare de aproape cinci luni. Cei doi au vorbit și,…

- Banca Transilvania este pentru al patrulea an consecutiv banca oficiala a festivalului UNTOLD, desfașurat in perioada 2-5 august, in Cluj Napoca. Asocierea bancii cu marile festivaluri din Romania – BT a realizat parteneriate și cu Electric Castle și Summer Well – a adus multiple inovații in infrastructura…