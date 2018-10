Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean a fost incarcerat dupa ce a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru omor. Ion Istice a fost gasit vinovat de moartea mamei sale, chiar daca nu a recunoscut fapta. Decizia de condamnare in cazul sau este definitiva.

- Caz șocant in Brașov! O femeie a fost sechestrata timp de 10 zile. Ea a fost batuta si abuzata de o familie din Brasov. Potrivit presei locale, chiar si copiii minori ai rapitorilor o loveau. Victima are 31 de ani si este mama a doi copii. Totul s-ar fi petrecut in primele zile ale lunii septembrie.…

- O fetita in varsta de 9 ani din Casmirul indian ar fi fost violata in grup de fratele sau vitreg si de prietenii acestuia, la instigarea mamei ei vitrege, a anuntat miercuri politia, citata de agentia...

- O copila de doar noua ani din Cașmirul indian a fost violata de fratele sau vitreg și prietenii acestuia la insistențele mamei ei vitrege. Ulteior, ochii fetei au fost scoși, iar corpul a fost ars cu...

- Presedintele yemenit Abd Rabbou Mansour Hadi, a carui tara se afla in razboi, va fi supus unor investigatii medicale in Statele Unite, a anuntat luni ministrul yemenit al informatiilor, Mouammer al-Iryani, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Hadi "va merge in Statele Unite unde urmeaza sa participe…

- Caz cutremuator in Rusia, unde o femeie este la un pas de moarte dupa ce a primit vestea ca fiica ei a fost violata si ucisa cu salbaticie. Mama unei fetite de cinci ani a intrat in coma dupa ce a...

- Caz cutremuator in Rusia, unde o femeie este la un pas de moarte dupa ce a primit vestea ca fiica ei a fost violata si ucisa cu salbaticie. Mama unei fetite de 5 ani, originara din Tadjikistan, a intrat in coma dupa ce a aflat ca fiica ei a fost violata si ucisa de un […] The post O femeie a intrat…

- Luare de ostatici intr-un supermarket din Los Angeles. Un barbat inarmat si-a impuscat bunica si o alta femeie, dupa care s-a baricadat intr-un supermarket unde a ucis o a treia femeie, inainte de a fi arestat, dupa o confruntare de cateva ore cu politia, scrie presa americana. Un reprezentant al poliției…