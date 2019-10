Ziarele din Australia cenzurează prima pagină, în semn de protest față de legile privind secretizarea Prima pagina a fiecarui ziar din Australia a fost cenzurat luni, o mișcare care face parte dintr-o campanie împotriva eforturilor succesive ale guvernelor federale de a penaliza informatorii sau, în unele cazuri, de a incrimina jurnalismul, scrie The Guardian.



Campania, condusa de coaliția Australia’s Right to Know, a fost inițiata în urma unor razii efectuate la sediul ABC din Sydney și în casa unui jurnalist de la News Corps, în iunie, acțiuni ale caror legalitate este acum contestata în instanța. Un alt factor care a provocat campania este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic voteaza azi, intr-o sesiune extraordinara, acordul de Brexit obținut de premierul Boris Johnson de la Uniunea Europeana. Johnson a spus in fața legislativului britanic ca UE nu mai este dispusa sa accepte alte amanari. Pe de alta parte, mii de englezi au ieșit pe strazi in Londra,…

- Alexandru Cumpanașu, candidat independent la alegerile prezidentiale, spune ca nu este vizat de o ancheta DNA și ca zvonurile care au circulat in acest sens in presa au aparut dupa ce a anunțat plangere penala impotriva celor 5 procurori DIICOT din cazul Caracal și dupa ce a avut o discuție privata…

- "Prima data a fost o campanie pentru destabilizare in Republica Moldova, urmata de otravirea unui traficant de arme in Bulgaria si de o tentativa esuata de lovitura de stat in Muntenegru. Anul trecut, a fost o tentativa de asasinare a unui fost spion rus in Marea Britanie prin utilizarea unei substante…

- Purtatorul de cuvant al PMP, Mihail Neamțu, le-a zis tinerilor din partid, la școala de vara de la Costinești, ca daca partidul ar merge pe strada in campania prezidențiala a lui Theodor Paleologu cu Traian Basescu pe tricouri, atunci ar reduce cu jumatate numarul cetațenilor cu care ar putea sa…

- ”In acest moment, sunt mii de familii ale caror venituri depind exclusiv de bunul plac al președintelui Iohannis. E vorba de angajații din ministerele vacantante de ALDE și din companiile sau agențiile din subordine. Ma aștept ca domnul Iohannis sa dea din nou vina pe PSD pentru consecințele negative…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata…

- Proiectul de rectificare bugetara prevede alocarea unor fonduri suplimentare pentru SRI, SIE și SPP, decizia fiind aspru criticata de partenerii de guvernare de la ALDE, care au acuzat ca se taie bani de la educație, sanatate și transporturi și se dau bani la serviciile secrete. Surse guvernamentale…

- "Serviciile de transport școlar sunt, in general, insuficiente și inadecvate, iar accesibilitatea se inrautațește pe masura ce elevii avanseaza in cadrul sistemului școlar. Mai mult chiar, obligativitatea asigurarii rutelor județene de transport, prin care erau pana acum legate toate localitațile…