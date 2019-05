Stiri pe aceeasi tema

- Pe 22 mai 1957 a murit poetul George Bacovia. George Bacovia a fost un scriitor roman format la scoala simbolismului literar francez. El este autorul unor volume de versuri si proza scrise in baza unei tehnici unice in literatura romana, ...

- The Sun noteaza ca la o zi dupa decesul lui Horacio Sala, tatal lui Emiliano Sala, a murit si cel mai un prieten al fostului fotbalist de la Nantes. Sebastian Rabellino (24 de ani, fotbalist la San Martin de Progreso, ...

- Liderul regimului de la Phenian Kim Jong-un si-a atribuit un nou titlu si a desemnat un nou sef al statului nord-coreean. Expertii sunt de parere ca aceasta mutare releva incheierea procesului de consolidare a puterii tanarului conducator nord-coreean.

- Șerban Copoț a trecut prin clipe grele dupa ce zilele trecute a pierdut unul dintre cei mai importanți oameni din viața: tatal sau. La cateva zile de la inmormantare, Șerban Copoț și-a gasit puterea sa transmita un mesaj public pentru fanii sai.

- Joi, pe 14 martie, se implinest doi ani de la moartea Ilenei Ciuculete, tragedie care a marcat o țara intreaga. Cu doar cateva zile inainte de intrarea in Post, fratele artistei i-a facut deja parastas.

- La inceputul acestei saptamani, Luke Perry a murit, la numai 52 de ani. Celebrul actor, care a devenit faimos in urma serialului „Beverly Hills 90210”, se logodise inainte de tragedie și urma sa se casatoreasca. In urma lui au ramas 2 copii, care acum, sunt absolut devastați de durere.

- Hortensia Papadat Bengescu s a nascut la 8 decembrie 1876, Ivesti, Romania si a decedat la data de 5 martie 1955, Bucuresti, Republica Populara Romana, potrivit wikipedia.org.A fost o prozatoare, romanciera si nuvelista importanta din perioada interbelica.A fost fiica generalului Dimitrie Bengescu si…

- Pe data de 4 martie se face un an de la moartea lui Davide Astori, fotbalistul echipei Fiorentina. In memoria capitanului viola, in Italia, in timpul meciurilor din etapa a 26-a din Serie A, in minutul 13 al partidei se va proiecta pe un ecran adițional poza lui Astori. Poza o sa ramana fix 13 secunde,…