- In urma cu puțin timp, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Tg-Jiu au fost sesizati prin apelul 112 despre faptul ca pe str. Unirii din localitate ar fi avut loc un accident rutier soldat cu victime. Din primele cercetari efectuate la fata locului de catre polițiști, s-a stabilit faptul ca o femeie…

- SC Transloc anunța ca in prima zi de Paști (28 aprilie) transportul in comun se va desfașura dupa un program special. Astfel, se va asigura transportul pe un singur traseu – 9 Mai – Artego intre orele 06:30 – 23:10, la un interval de 24 minute. De asemenea, a doua zi de Paști, respectiv 29 … Articolul…

- O cunoscuta creatoare de moda din Mexic a incetat din viața la varsta de 28 de ani. Aceasta a murit in urma unor complicații care au aparut dupa ce s-a operat la sani. Ana Corona era cunoscuta ca fiind cea care a imbracat mari vedete din lumea telenovelelor, precum: Lucero, Marisol Gonzalez, Gabriela…

- Tanarul de 22 de ani, acuzat ca ar fi comis talharia la casa de pariuri din Targu-Jiu, a fost arestat preventiv, joi, pentru 30 de zile. Decizia judecatoriei din municipiu nu este definitiva. Surse susțin ca tanara angajata nu a avut timp de reacție caci barbatul a bruscat-o de mai multe ori dupa care…

- Cunoscuta formație Direcția 5 va veni la mijlocul lunii Martie la Targu-Jiu pentru a susține un concert. Evenimentul va avea loc la un restaurant din municipiu (Restaurant Imperial Events), duminica 17 Martie, iar costul unui bilet este de 100 de lei. Fiecare bilet asigura loc la masa. Spectacolul va…

- Cantareata de muzica populara din Targu Jiu este o mare iubitoare de animale. Recent a postat pe contul personal de socializare o fotografie in care apare asezata pe un fotoliu, in casa ei din satul natal, tinand in brate numai putin de trei pisici. Niculina Stoican mai are acasa un superb catel cu…

- Doi barbați din Targu-Jiu și Draguțești au fost reținuți, pe 1 martie, dupa ce mașina in care se aflau, alaturi de alte doua persoane, a fost oprita in trafic, in municipiul Targu-Jiu. „Politisti din cadrul Politiei municipiului Targu-Jiu au depistat patru barbati, cu varste cuprinse intre 40 si 52…

- La data de 16 februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tanar in varsta de 29 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mioriței, din localitate, avand o concentratie de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a intocmit dosar…