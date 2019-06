Zi plina la CCR: Completurile specializate de la Inalta Curte, repatrierea aurului BNR, paradisurile fiscale din insule si numirea lui Deliorga si Stan la CCR

Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, mai multe sesizari venite de la Opozitie si de la presedintele Klaus Iohannis.



Astfel, CCR discuta sesizarile USR in legatura cu numirile lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), si a fostului vicepresedinte al CSM Cristian Deliorga in functia de judecator al Curtii Constitutionale.



Curtea a amanat, saptamana trecuta, pentru data de 5 iunie, pronuntarea in acest caz.



