- Cancelarul german Angela Merkel implineste miercuri 65 de ani, dar programul sau va fi cel obisnuit, respectiv va conduce reuniunea saptamanala a cabinetului, relateaza agentia DPA, preluata de agerpres.Aceasta nu inseamna ca devii mai tanar. Dar poate mai experimentat, a declarat Merkel saptamana trecuta…

- Cancelarul german Angela Merkel a preferat sa se aseze la intonarea imnurilor nationale in timpul unei vizite oficiale marti, la Berlin, dupa mai multe episoade de tremurat in public care au ridicat intrebari cu privire la starea sa de sanatate, relateaza AFP. Angela Merkel s-a asezat pe un scaun alb,…

- Radu Mazare s-a casatorit in penitenciar cu Roxana, logodnica sa. La ieșirea din penitenciar, Roxana a spus ca acesta este extrem de suparat din cauza faptului ca are de executat 9 ani de pușcarie pentru ceea ce considera a fi o nedreptate.Citește și: Angela Merkel, probleme de sanatate? Cancelarul…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat duminica ca nu se asteapta la "discutii foarte usoare" la summitul de la Bruxelles al liderilor europeni care vor incerca sa se inteleaga asupra nominalizarilor la posturile cheie ale UE, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Avand in vedere cum se…

- Cancelarul german Angela Merkel a asigurat duminica ca guvernul sau isi va continua activitatea in pofida demisiei sefei partenerilor social-democrati, care a pus un pic in pericol o coalitie fragilizata de rezultatul in alegerile europene, potrivit AFP si dpa, relateaza Agerpres.Citește și:…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca antisemitismul este o problema in Germania, iar tara are o responsabilitate de a gestiona amenintarea populismului de extrema dreapta atat in politica interna, cat si cea externa, conform The Guardian.Vorbind dupa alegerile europarlamentare, in…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins posibilitatea de a detine o functie de conducere la nivelul Uniunii Europene dupa ce isi va incheia mandatul de cancelar, precizand ca ''nu va fi dispusa pentru nici un post politic, indiferent de loc, nici chiar in Europa'', relateaza agentia DPA.Angela…

