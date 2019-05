Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 28 ani, din Iasi, a decedat in urma unui accident rutier pe care l-ar fi provocat astazi dupa-amiaza pe drumul european E85, in localitatea Horia, o alta tanara fiind ranita si transportata la spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Robert Costan, a declarat ca victima se afla…

- Sambata, formația Civila de Pompieri Voluntari din Zabrani sarbatorește 140 de ani de la inființare. Cu aceasta ocazie vor avea loc o serie de manifestari la care vor participa pompierii voluntari din comuna Zabrani și cei din Lipova, Pecica, Graniceri, Sintana, Ineu, Ghioroc, Secusigu, Șagu, Șeitin,…

- Patru persoane, printre care si o femeie insarcinata, au fost victimele unui accident rutier produs duminica seara pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, in dreptul localitatii Uzunu, dupa ce un sofer in varsta de 32 de ani a efectuat un viraj pentru a intra intr-o benzinarie pe linie continua si a acrosat un…

- Doi barbati au murit si altul a fost grav ranit, intr-un accident produs, in noaptea de sambtata spre duminica, pe DN1 in dreptul Bisericii Calatorulu. Victimele au oprit pe marginea drumului sa repare o defectiune la masina

- Un tânar în vârsta de 33 de ani, din localitatea doljeana Catanești, a ajuns la spitalul din Târgu Jiu, miercuri, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un alt autoturism la volanul caruia se afla un medic chirug de

- Un accident rutier, in care au fost implicate trei autovehicule, s-a produs luni, in jurul orei 11.00, pe DN 2 E 85, la ieșire din Golești spre Buzau. A rezultat ranirea ușoara a unei femei de 42 de ani, din Vanatori, a unei femei de 23 de ani, din Buzau, și a unui copil de […] Articolul VIDEO și GALERIE…

- Un pensionar de 82 de ani, din Arad, a fost ranit si transportat luni la spital, dupa ce a cazut dintr-un tramvai care s-ar fi pus in miscare cu usile deschise, cazul fiind cercetat atat de catre politisti, cat si de conducerea Companiei de Transport Public (CTP) Arad, scrie Agerpres. Incidentul…

- Un carutas a fost grav ranit in aceasta dupa amiaza dupa ce a lovit cu atelajul un indicator rutier. Potrivit IPJ Constanta, azi, in jurul orei 15.45, un barbat de 32 de ani a condus un atelaj hipo pe DN3, dinspre localitatea Urluia catre localitatea Ion Corvin. In momentul in care a ajuns la kilometrul…