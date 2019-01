Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi neobișnuit de calda pentru inceputul lunii februarie, cand sunt așteptate temperaturi ce ajung pana la 15 sau chiar 17 grade Celsius. Vremea se va incalzi treptat spre finalul saptamanii.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci ușor la Cluj, in acest sfarșit de saptamana, fiind prognozate și ninsori sau precipitații mixte.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 2 grade Celsius și -1 grad Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros și se anunța precipitații mixte.Sambata,…

- Meteorologii anunta pentru sambata si duminica vreme schimbatoare, cu temperaturi in scadere si precipitatii mixte. In statiunile de la munte se va aseza un nou strat de zapada, in timp ce in restul teritoriului sunt asteptate ploi si lapovita. Temperaturile scazute se vor resimti in special in Moldova…

- Horoscop weekend 4-6 ianuarie 2019: primul weekend 2019, prima eclipsa de Soare 2019 sub Luna Noua in Capricorn! Ce MESAJ iti aduce ECLIPSA? Horoscop weekend.Iata horoscopul de weekend 4-6 ianuarie 2019 ; este primul weekend 2019, sunt primele zile dintr-un an important, un an de punte ce…

- Meteorologii anunța ca la Cluj urmeaza un weekend cu temperaturi scazute și precipitații.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 2 grade Celsius și -4 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi parțial innorat.Sambata, vremea se memnține destul de constanta, valorile termice fiind cuprinse intre 2…

- O informare meteo, de frig, lapovița și ninsori, care vizeaza in special zona montana și județele din estul și sud-estul țarii, este valabila de vineri dimineața pana duminica, la ora 12.00.