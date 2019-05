Stiri pe aceeasi tema

- PAOK a castigat primul titlu dupa 34 de ani in urma unui sezon terminat fara infrangere in campionatul Greciei. In ultimul act al Cupei, PAOK a invins-o pe rivala AEK Atena dupa golul din prelungirile primei reprize reusit de Akpom. Aceleasi echipe s-au intalnit si anul trecut in finala,…

- Razvan Lucescu a caștigat titlul de campion al Greciei alaturi de PAOK și s-a aratat profund emoționat la conferința de presa de la finalul ultimului meci din campionat (2-0 cu Giannina). Antrenorul roman ramane in istoria clubului, dupa ce a readus titlul dupa o pauza de 35 de ani. Nu a facut-o oricum,…

- Razvan Lucescu (50 de ani), proaspat campion cu PAOK Salonic, a petrecut sarbatorile pascale in Romania, iar azi a revenit in Grecia, unde mai are de disputat o etapa din campionat, in deplasare cu Giannina, dar și finala Cupei cu AEK Atena de pe 11 mai. ...

- Formatia AEK Atena s-a calificat, joi, in finala Cupei Greciei, faza in care va intalni echipa lui Razvan Lucescu, PAOK Salonic, potrivit news.ro.AEK Atena a castigat cu scorul de 4-0 meciul din deplasare cu Lamia, contand pentru mansa secunda a semifinalelor. In tur, AEK s-a impus cu 2-0.…

- Razvan Lucescu (50 de ani) a vorbit dupa castigarea titlului in Grecia, cu PAOK, primul pentru clubul din Salonic dupa 34 de ani de asteptare. Antrenorul a dezvaluit un moment care l-a marcat, pe care l-a trait in dimineata zilei de dupa ce a triumfat in super liga din Grecia potrivit mediafax…

- Razvan Lucescu a fost primit cu aplauze la Xanthi, unde a antrenat trei ani: "Cea mai frumoasa atmosfera". Inca un pas spre titlu, Razvan! Spre primul lui titlu ca antrenor și spre primul titlu dupa 34 de ani al lui PAOK. A 23-a victorie in actualul campionat (plus trei egaluri), succesul "centenar"…

- Furios, chiar daca se calificase in semifinalele Cupei Greciei, Razvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a izbucnit la interviul acordat imediat dupa returul cu Panionios, scor 4-2 dupa prelungiri, folosind o expresie vulgara in engleza. ...

- PAOK-ul lui Razvan Lucescu a remizat in derby-ul Salonicului, cu Aris, scor 1-1. Pasul gresit facut de castigatoarea Cupei din sezonul precedent i-a permis lui Olympiacos sa se apropie la sapte puncte de liderul clasamentului din Grecia. Cea mai titrata de echipa din Grecia a castigat clar,…