- Echipa de baschet masculin SCM „U“ Craiova a incheiat cu o infrangere turneul amical susținut in București. Elevii lui Aleksander Todorov, Dan Mihai Ioan și Catalin Garleanu au cedat joi, scor 67-74 (16-21, 15-25, 26-17, 10-11), in fața formației CSU ...

- Ca o ironie, Viorica Dancila afirma ca actul de educatie este fundamental pentru evolutia oricarei societati si este crucial pentru dezvoltarea Romaniei. „Pentru decidenti, aceasta ocazie intruchipeaza efectele palpabile ale masurilor asumate si este o hartie de turnesol care sustine crearea altor…

- Luni, 10 septembrie, pentru elevii din toata tara a sunat din nou clopotelul, dupa o vacanta de vara lunga. Cei mici au pasit cu multe emotii pe poarta scolii, alaturi de parinti, in timp pentru elevii mai mari a fost momentul revederii cu ceilalti colegi. Vezi mai jos structura anului scolar 2018-2019,…

- Puțin peste 1,6 milioane de lei a investit Primaria Timișoara anul acesta in reparații la diverse unitați de invațamant din oraș. S-au facut lucrari in zece școli, gradinițe și licee pentru inceperea noului an școlar. Mai mulți elevi de la Moisil vor invața in containere, construcții modulare care sunt…

- Vești bune pentru pentru elevi! Guvernul a aprobat majorarea bursei „Bani de liceu” la suma de 250 de lei lunar, de la valoarea actuala de 180 de lei lunar. De asemenea, valoarea plafonului maxim de acordare a bursei este crescuta de la 150 de lei la 500 de lei pe membru de familie. La…

- In mai 2017, tavanul Scolii 141 din Capitala s-a prabusit. Din fericire, niciun copil nu se afla in scoala in acel moment. "In jur de 10-15 noiembrie vom fi terminat cu procedurile si vom putea sa incepem cu demolarea. Sper ca intr-un interval de maximum un an si jumatate sa reconstruim o scoala moderna",…

- Evaluarea Naționala se modifica! Mai exact, aceasta va fi susținuta și la o limba straina, informatica și științe de catre elevii care au terminat acum clasa a V-a, anunța Ministerul Educației.

- Curtea Constitutionala a admis, marti, partial sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis în legatura cu modificarea unor legi din domeniul educatiei, judecatorii CCR declarând trei articole constitutionale si alte trei neconstitutionale,