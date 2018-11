Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru georgian de Externe, Salome Zurabishvili, a caștigat alegerile prezidențiale din Georgia, a anunțat joi dimineața comisia electorala, relateaza Mediafax care citeaza site-ul agenției Dpa.

- Noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a depus juramantul de investitura in cadrul unei ceremonii care s-a desfasurat la Palatul Cotroceni. Functia a ramas vacanta in urma demisiei lui Victor Negrescu. George Ciamba este diplomat de cariera, are rangul de ambasador, iar in prezent…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, care a candidat din partea Partidului Social Liberal, a caștigat duminica alegerile prezidențiale organizate in Brazilia, dupa ce a obținut 55% din voturi, relateaza site-ul agenției Dpa și postul BBC, scrie Mediafax.Fernando Haddad, care a candidat…

- Alegerile prezidentiale din Georgia s-au indreptat spre al doilea tur. Asta pentru ca niciunul dintre candidati nu a obtinut 51 la suta din voturi. Batalia finala se va da intre Salome Zurabishvili, sustinuta de putere, si Grigol Vashadze, candidatul opozitiei.

- Fostul campion olimpic de la Seul, Sorin Babii (54 de ani), a castigat, joi, alegerile la presedintia Federatiei Romane de Tir Sportiv (FRTS), el primind votul membrilor afiliati prezenti la Adunarea Generala pentru cel de-al treilea sau mandat. Babii, care va conduce federatia inca patru ani, a castigat…

- Fostul presedinte Traian Basescu face un apel pentru schimbarea lui Teodor Melescanu din functia de ministru de Externe, apreciind ca "Romania este la un nivel international de neincredere care a mai atins cote...