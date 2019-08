Stiri pe aceeasi tema

- Zi decisiva in ancheta crimelor de la Caracal. Criminalistii vor scana curtea lui Gheorghe Dinca dupa ce au curatat-o cu doua excavatoare. Curtea presupusului criminal din Caracal ascunde o groapa imensa. Criminalistii au gasit tone de materiale de constructie, amestecate cu haine si obiecte, posibile…

- Ancheta in cazul tragediei de la Caracal e departe de final. Solul din curtea lui Gheorghe Dinca, scanat pana la patru metri. Oamenii legii urmeaza sa decida daca vor sparge sau nu cimentul. Exista suspiciunea ca ucigașul ar fi ascuns oseminte in gropile de ciment.

- Ancheta in cazul crimelor din Caracal, marturisite de Gheorghe Dinca, e departe de final. Mandatul de perchezitie in locuinta barbatului a fost prelungit pentru zece zile. Pentru a descoperi noi probe, procurorii vor incepe si sapaturile in curtea individului care a recunoscut uciderea a doua adolescente.…

- Suspectul a folosit lemne, benzina și vaselina, urmele de substanțe fiind depistate de catre specialiștii poliției. Criminaliștii au adus in curtea barbatului care a rapit-o pe Alexandra un caine polițist special antrenat in depistarea mirosului emanat de corpuri decedate. In limbajul judiciariștilor,…

- Marti, 30 iulie, Curtea de Apel Craiova va judeca apelul facut de Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, in privinta arestului preventiv

- Ziarul Unirea Anchetatorii sapa in curtea CRIMINALULUI din Caracal pentru a descoperi noi probe Anchetatorii sapa in curtea CRIMINALULUI din Caracal pentru a descoperi noi probe Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și…

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta.Surse apropiate anchetei desfașurate la Caracal au declarat ca oasele gasite in curtea…

- Scafandri din 3 județe au venit sa caute indicii noi intr-un lac din apropierea locuinței principalului suspect din Caracal. Criminaliștii au cercetat locuința lui Gheorghe Dinca pana la miezul nopții.