Zi importanta: HC Dobrogea Sud isi afla astazi adversarele din grupa Cupei EHF si joaca la Constanta derby-ul cu CSM Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- "Rechinii" de la HC Dobrogea Sud Constanța iși afla grupa joi, la tragerea la sorți de la Viena. In urne vor fi nume mari ale handbalului continental. Calificați pentru prima data in grupele Cupei EHF, HC Dobrogea Sud Constanța iși va afla joi, la ora 12:00, adversarele in urma tragerii la sorți de…

- Romania iși afla astazi, de la 19:00, adversarele de la Campionatul European de tineret din 2019. Tragerea la sorți e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro X. Costin Ștucan și Razvan Luțac prefațeaza tragerea la sorți in GSP Live. ...

- La finalul campaniei de calificare care ne-a dus la un turneu final de tineret dupa doua decenii, echipa nationala de fotbal Under 21 a Romaniei a ajuns intr-un moment foarte important. Vineri, la Bologna, de la ora 19:00, echipa condusa de Mirel Radoi isi va afla adversarele din...

- Echipele de handbal feminin SCM Craiova si Magura Cisnadie si-au aflat, ieri, adversarele din grupele Cupei EHF, la tragerea la sorti de la Viena. Potrivit tragerii la sorti de joi, SCM Craiova, castigatoarea trofeului, va juca in grupa D, cu formatiile HC Podravka Vegeta Koprivnica (Croatia), Super…

- SCM Craiova, deþinatoarea trofeului, a fost repartizata in Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin, alaturi de formaþiile Podravka Vegeta Koprivnica (Croaþia), Super Amara Bera Bera (Spania) ºi Nykobing Falster Handbold - NFH (Danemarca), in urma tragerii la sorþi efectuate joi, la Viena. SCM Craiova,…

- Trei echipe din Romania viseaza sa ajunga in grupele Cupei EHF. SCM Craiova, deținatoarea trofeului, va fi in urna capilor de serie. Debutantele SCM Rm. Valcea și Magura Cisnadie vor fi in cea a outsiderilor Tragerea la sorți pentru turul trei al Cupei EHF, la feminin, va avea loc marți, de la ora 12:00,…

- SCM Craiova, SCM Rm. Valcea si Magura Cisnadie isi vor afla marti (ora 12:00), la Viena, adversarele din turul 3 al Cupei EHF, ultimul inaintea fazei grupelor. Formatia din Banie, detinatoarea trofeului, va fi cap de serie. In schimb, celelalte doua formatii din Romania, ambele...

- Marele derby al etapei cu numarul 7 din Liga Zimbrilor, dintre ocupantele primelor doua locuri, CSM București și Potaissa Turda, se va desfașura maine, incepand cu ora 17:30, in sala „Rapid” din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!