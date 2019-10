Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu s-a abținut cu greu sa dea o nota rochiei pe care Andreea Balan a purtat-o la biserica in ziua nunții cu George Burcea. Fashion editorul a criticat dur rochia cu trena ampla, dar a apreciat ca Andreea a fost, in ciuda ținutei, o mireasa frumoasa, noteaza click.ro. ”Rochia in sine e o rochie…

- Pentru Andreea Balan, familia este foarte importanta. Drept urmare, nu este deloc de mirare ca artista se pregatește sa mearga in luna de miere alaturi de cele doua fetițe ale ei și ale lui George Burcea, Ella Maya și Clara Maria.

- Andreea Balan și-a lansat cel mai nou videoclip, filmat in județul Alba, la Castel Martinuzzi. Andreea Balan și-a folosit rochia de mireasa pentru a filma la Castel Martinuzzi, prilej cu care a realizat și o serie de fotografii ”trash the dress”. Aceasta s-a cununat religios duminica, 15 septembrie…

- Ieri a fost o zi extrem de importanta in viața Andreei Balan și a lui George Burcea. Cei doi s-au cununat religios și au petrecut intr-un cadru de poveste, alaturi de cei mai importanți oameni din viața lor.

- Ziua de duminica, 15 septembrie, a avut mai multe semnificații pentru Andreea Balan. Artista s-a cununat religios cu George Burcea, a botezat-o pe fiica sa cea mica, Clara Maria , și a lansat un nou videoclip. Noua piesa, intitulata „Inger pazitor”, este dedicata in totalitate soțului ei, iar in videoclip…

- Cantareața Andreea Balan și-a ales domnișoarele de onoare. Artista se cununa religios duminica. Duminica, 15 septembrie, Andreea Balan, in varsta de 35 de ani, și soțul ei, actorul George Burcea, in varsta de 31 de ani, iși creștineaza fetița cea mica, dar fac și nunta, nași fiindu-le Monica Davidescu…

- Astazi este o zi mare pentru Andreea Balan! Artista iși unește destinul cu George Burcea in fața ofițerului de stare civila, iar de la un asemenea eveniment important nu putea sa lipseasca Andreea Antonescu, cea care o cunoaște extrem de bine și alaturi de care a relansat un proiect de suflet, pentru…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Andreei Balan cu George Burcea, iar artista a intrat deja in panica, avand in vedere ca mai are foarte multe de rezolvat. Mai mult, aceasta a declarat ca are 250 de invitați, insa invitațiile nu sunt gata. „Am o problema ca nu sunt gata invitațiile și ma enerveaza…