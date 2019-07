Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre Festivalul Internațional de Textile Extraordinare (F.I.T.E.) The post MUZEUL TEXTILELOR DIN BAIȚA, GAZDA UNUI FESTIVAL INTERNAȚIONAL appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitata: Dana Fecheta, calugarița Congregatia “Slujitoarele Preacuratei de Parma” The post Cu credința și dragoste, pe „acoperișul” Africii appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Joi, 27 iunie 2019, la ora 11:00, va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Deva, in sala de sedinte a Primariei Municipiului The post Deva: 26 de proiecte de hotarari se vor vota in ședința ordinara de Consiliu Local appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Membrii echipei din 2002 a Universitații Remin Deva s-au reunit in acest weekend The post CAMPIOANELE DE AUR ALE HANDBALULUI DEVEAN AU REVENIT ACASA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Senatorul liberal se afla pe poziția 41, avand 4/5 stele la capitolul „Realizari” The post CARMEN HARAU, IN TOP 100 FEMEI DE SUCCES DIN ROMANIA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Peste 80 de lucrari realizate de studenți din Sibiu sunt expuse la Muzeul din Deva The post „COMUNICARE PRIN CULOARE”, O NOUA EXPOZIȚIE DE EXCEPȚIE appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Conform fostului premier, acestea vor avea loc dupa alegerile din 26 mai The post PONTA ANUNȚA PLECARI MASIVE DE LA PSD LA PRO ROMANIA Conform fostului premier, acestea vor avea loc dupa alegerile din 26 mai appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitați: Alexandru PERNEȘ, primvicepreședinte TNL jud. Hunedoara, Vlad LAUTARU, consilier local Petroșani și Ciprian FILIP, președinte TNL Petrila The post Alegeri europarlamentare 2019 – 09 mai 2019 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .