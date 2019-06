Zi fara masini la Londra: Primarul inchide 20 km de strazi din centrul orasului

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a strans probe cu privire la activitatea de dezinformare "continua si sustinuta" facuta de Rusia si care a vizat scaderea prezentei la vot in timpul alegerilor europarlamentare din 23-26 mai si influentarea preferintelor alegatorilor, a anuntat vineri Comisia Europeana, potrivit DPA.…

- Practici precum consumarea de alimente langa obiectivele turistice, cantatul in mijloacele de transport in comun sau costumarea in gladiatori ori centurioni au fost interzise in capitala Italiei. Autoritatile din Roma au actualizat recent legislatia care data din 1946, in cadrul unui efort…

- Guvernul va adopta in sedinta de marti o ordonanta de urgenta care prevede reducerea TVA de la 9% la 5% pentru produsele ecologice si traditionale. Premierul Viorica Dancila a precizat ca prin aceasta masura Executivul doreste sa incurajeze romanii sa consume mai multe produse sanatoase, de…

- Autovehiculele si motocicletele care functioneaza cu benzina sau motorina vor fi interzise in Capitala Olandei, Amsterdam, incepand din 2030. Consiliul municipal intentioneaza sa etapizeze aceasta schimbare, in incercarea de a purifica aerul orasului, despre care autoritatile spun ca scurteaza…

- Parlamentul European are costuri ridicate, care nemultumesc pe buna dreptate, crede candidatul PPE la presedintia Comisiei Europene, care spune ca institutia ar trebui sa aleaga unul din cele doua sedii actuale, de la Strasbourg si Bruxelles, pentru a-si desfasura activitatea. Weber intervine…

- Grupul Air France-KLM ofera transport gratuit la bordul aeronavelor sale tuturor specialistilor implicati in refacerea catedralei Notre-Dame din Paris, informeaza compania intr-un comunicat remis joi. Decizia a fost luata de directorul general al Air France-KLM, Benjamin Smith, impreuna cu…

- Liderii Uniunii Europene au acceptat sa ofere Marii Britanii o amanare a procesului Brexit pana pe data de 31 octombrie 2019. Potrivit unor surse diplomatice citate de The Guardian, pe langa aceasta prelungire, liderii europeni au stabilit o evaluare a situatiei in luna iunie, pentru a determina…

- Premierul britanic Theresa May trebuie sa prezinte o cale clara si credibila pentru iesirea din situatia tulbure ce invaluie iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pentru ca Franta sa accepte o amanare a Brexit-ului, a declarat marti ministrul francez de finante Bruno Le Maire. "Este…